En la madrugada de este domingo 10 de mayo se llevó adelante un importante operativo de control y prevención en distintos puntos de Puerto Deseado, encabezado por efectivos de la División de Investigaciones y Narcocriminalidad (DDI) local junto a inspectores de la Subsecretaría de Inspección General y Comercio del municipio.

Los procedimientos incluyeron recorridas e inspecciones en boliches bailables, confiterías, bares y pubs de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad, realizar controles preventivos y verificar la documentación obligatoria para el funcionamiento de los locales nocturnos.

El despliegue contó además con la participación de personal de la División Narcocriminalidad de Caleta Olivia, la División Canes y efectivos de la comisaría local, quienes trabajaron de manera coordinada en distintos sectores de la ciudad.

Clausura del local “Marea”

Como resultado de las inspecciones, las autoridades procedieron a la clausura preventiva del local nocturno “Marea”, luego de constatar diversas irregularidades.

Según se informó, durante el control se detectó la presencia de menores de edad dentro del establecimiento, además de una importante sobrecapacidad de personas en el interior del lugar, situación que representaba un riesgo para la seguridad de los asistentes.

El boliche bailable Marea fue clausurado de manera preventiva.

A esto se sumaron observaciones vinculadas a las condiciones de higiene del local, motivo por el cual intervino también el área de Bromatología.

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las tareas de fiscalización y control en locales nocturnos de Puerto Deseado.

Operativos preventivos y controles en locales nocturnos

Desde las fuerzas intervinientes señalaron que este tipo de operativos forman parte de un esquema de controles preventivos que busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad, habilitación comercial y protección de menores.

Las tareas se desarrollaron de manera simultánea en distintos establecimientos, con una importante presencia policial y municipal en la vía pública, especialmente en zonas de concentración de actividad nocturna.

El operativo generó gran movimiento durante la madrugada y no se descarta que continúen nuevas inspecciones en los próximos fines de semana en Puerto Deseado.