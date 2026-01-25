Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la esperanza puesta en los resultados de ADN y en la aparición de más testigos, avanza la investigación por el femicidio de Valeria Schwab, la mujer de 39 años que fue hallada sin vida en la madrugada del 14 de enero en las inmediaciones del Cenotafio, al pie del Cerro Chenque, tras haber salido a caminar la noche anterior por el paseo costero de la localidad de Comodoro Rivadavia. Es la primera víctima de un crimen en esa ciudad.

En una reciente comunicación con Radio del Mar, Jessica Schwab, la hermana de la víctima, hizo un llamado urgente a la responsabilidad en el tratamiento mediático del caso. Manifestó su enojo y preocupación porque en varios medios de comunicación se difundió la versión de que su hermana fue víctima de abuso, una afirmación que, según sus palabras, no está respaldada por ningún documento oficial o parte policial hasta el momento.

La mujer enfatizó que esta información no está escrita en ningún papel y que resulta muy doloroso para su madre leer este tipo de detalles no confirmados. Ese dato se dio a conocer días atrás mediante una fuente que informó los resultados preliminares de la autopsia. Según la información, la mujer habría sido víctima de un abuso sexual y habría perdido la vida por asfixia. Lo del supuesto abuso fue desmentido por la hermana, al menos por el momento.

Por otro lado, Jessica destacó la importancia fundamental del acompañamiento social y la movilización ciudadana en el avance de la causa. Señaló que, a raíz de las marchas realizadas, han surgido varios testigos y personas que se están animando a ofrecer información relevante. Este punto se considera central para la investigación, ya que refuerza el llamado público que también ha realizado la fiscalía para que cualquier persona que tenga datos se comunique con las autoridades.

Además, visibilizó la dimensión colectiva del dolor y la lucha que atraviesa la familia, mencionó que muchas otras familias que esperan respuestas en casos similares encuentran en este proceso una esperanza de que sus propias investigaciones comiencen a moverse. En este sentido, confirmó que ha presentado un proyecto ante las autoridades locales y provinciales con el objetivo de impulsar mejoras concretas en la seguridad de los espacios públicos de la ciudad.

Por último, se conoció que los allegados de la mujer asesinada se van a presentar como querellantes en el proceso judicial. Así lo explicó el abogado Mauro Fonteñez, quien explicó que el objetivo primordial es garantizar que la investigación se lleve a cabo con la profundidad, el rigor y la seriedad que merece. “La intención es no apresurar las diligencias, pero al mismo tiempo de evitar cualquier tipo de omisión en la recolección de datos y la aplicación de la ley”, comentó a ADNSUR.

La investigación

De acuerdo con el último comunicado oficial emitido por la Fiscalía, la investigación, que está a cargo de la doctora María Laura Blanco, se encuentra en una etapa crucial de procesamiento de evidencias y está a la espera de resultados periciales que son considerados clave para esclarecer los hechos. El trabajo científico y técnico se centra actualmente en varias líneas de acción fundamentales.

Una de estas líneas es el análisis multimedial, que implica la revisión exhaustiva de una importante cantidad de horas de filmaciones capturadas por cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, con el fin de reconstruir con precisión el itinerario que siguió la víctima antes de su hallazgo. A esto se suman las diligencias probatorias en curso, que incluyen el secuestro de elementos de interés y la toma de declaración a todos los testigos pertinentes.

El Ministerio Público Fiscal se encuentra específicamente a la espera de los resultados de las pruebas de ADN y otros informes técnicos que se obtuvieron a partir de las muestras recolectadas durante la autopsia. Estos resultados son considerados fundamentales para determinar la mecánica precisa del hecho y la posible implicación de terceras personas. La Fiscalía enfatizó que, debido a la etapa actual de la investigación, no es posible corroborar ninguna hipótesis definitiva.

Finalmente, el comunicado fiscal detalló que el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito se encuentra brindando un acompañamiento integral a la familia desde el inicio del caso. El sentimiento general, resumido en el pedido de la hermana, es una demanda colectiva por seguridad para todas las mujeres: la necesidad básica de poder salir a caminar y regresar a casa a salvo, un derecho fundamental que hoy motoriza la búsqueda de justicia en el femicidio de Valeria Schwab.