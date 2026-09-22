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La Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa impulsando el Registro de Cuidadores Domiciliarios, un servicio gratuito coordinado por la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. La iniciativa funciona desde hace una década y vincula a familias que requieren asistencia con personas capacitadas para realizar tareas de cuidado.

El acompañamiento de una persona mayor, ya sea por necesidad de compañía, deterioro cognitivo o movilidad reducida, puede requerir una organización específica por parte del entorno familiar. Para facilitar la selección, el municipio evalúa a los postulantes mediante entrevistas, verificación de antecedentes y referencias laborales.

“Es un servicio para familias que necesitan cuidar a un integrante con necesidades específicas: desde quienes viven solos y buscan compañía, hasta personas postradas o con diversas patologías”, explicó Patricia Otarola, de la Dirección de Investigación y Capacitación de Adultos Mayores. Según indicó, actualmente el registro cuenta con más de 400 inscriptos.

A partir de las necesidades planteadas por cada familia, el equipo municipal asesora y selecciona perfiles acordes. Luego, quienes requieren el servicio eligen al cuidador y establecen directamente las condiciones de contratación.

El registro también contempla a quienes buscan capacitarse e incorporarse a esta actividad. Para inscribirse, los interesados deben acercarse a la Dirección de Adultos Mayores, ubicada en Salta y O’Higgins, donde se realiza una entrevista para conocer su experiencia, formación y disponibilidad.

“Muchas personas llegaron inicialmente a esta tarea por una situación familiar y, con el tiempo, descubrieron que podían convertir esa experiencia en una salida laboral. Uno de los aspectos que la Dirección de Adultos Mayores considera central es la capacitación, entendiendo que cuidar no es una tarea que pueda realizarse simplemente por voluntad o buena intención”, sentenció Otarola.

Como parte de esta formación, se organizan capacitaciones junto a profesionales de distintas disciplinas. Los contenidos incluyen herramientas para el acompañamiento de personas con diferentes necesidades, desde estrategias de estimulación hasta procedimientos vinculados con dificultades de movilidad.

Las capacitaciones incluyen herramientas para acompañar a personas con distintas necesidades.

Próxima capacitación

En el marco de las actividades de formación continua, el sábado 26 de septiembre se realizará una capacitación destinada a cuidadores domiciliarios y asistentes gerontológicos en el Aula Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

La jornada se desarrollará de 9:00 a 13:00 bajo el título “Herramientas y estrategias que favorecen la autonomía de personas con alzheimer”. Estará a cargo de la doctora Cecilia Jacobsen, médica especialista en neurología; la licenciada Leila Martínez, terapista ocupacional; y el licenciado Marcos Parra, psicólogo.

Las inscripciones se pueden realizar a través del formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRjRqQ_UdClylCpW36US1MpTj8FmW5u68kus68l1JPVOcSbg/viewform

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