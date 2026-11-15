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Con apenas 16 años, Isabella Bossio vivió una experiencia internacional que podría marcar su futuro académico y profesional. La adolescente de Comodoro Rivadavia viajó a Estados Unidos para participar de distintas actividades educativas en instalaciones vinculadas con la NASA y se convirtió en la única representante de la Patagonia dentro de un grupo de 13 estudiantes argentinos.

La joven, alumna del colegio Manuel Belgrano, accedió a esta oportunidad a través de Space Academy Camp, una organización privada que desarrolla programas internacionales de formación en ciencia, tecnología e innovación. Para iniciar el viaje, su padre la acompañó hasta Buenos Aires, donde se sumó a la delegación que partió rumbo a Estados Unidos.

Durante la estadía, Isabella participó de propuestas relacionadas con la investigación espacial, la robótica y los avances tecnológicos aplicados a la exploración del universo. El programa también incluyó encuentros y entrevistas con astronautas, además de actividades desarrolladas íntegramente en inglés, lo que representó una oportunidad para fortalecer sus conocimientos del idioma y compartir experiencias con jóvenes de distintos lugares.

La formación se enmarca en la metodología STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Entre las actividades se destacan la programación de robots, la planificación de recorridos, el aprendizaje sobre el diseño y la construcción de cohetes y las experiencias vinculadas con las condiciones de trabajo en entornos similares a los de Marte.

Las propuestas de Space Academy Camp se desarrollan en centros especializados como el Kennedy Space Center, en Orlando; el Johnson Space Center, en Houston; y el U.S. Space & Rocket Center, en Huntsville.

De un hackatón en Comodoro Rivadavia a una experiencia internacional vinculada con la NASA

El camino de Isabella hacia esta oportunidad comenzó hace dos años en Comodoro Rivadavia, cuando participó de una edición local del hackatón. Allí conoció a Daniel y Héctor, integrantes de Space Academy Camp, quienes fueron parte de su primer acercamiento a este ámbito de formación científica y tecnológica.

Aquel encuentro se convirtió en el punto de partida de un recorrido que ahora la llevó a vivir una experiencia internacional y representar a su ciudad y a toda la región patagónica.

De regreso en Comodoro, la adolescente volverá a participar del evento que despertó su interés por la ciencia y la innovación. Este domingo 15 de noviembre brindará una conferencia en la NASA Space Apps Challenge 2026, donde compartirá con los asistentes los detalles del viaje, las actividades realizadas y los conocimientos adquiridos durante su estadía en Estados Unidos.

La ciudad es sede por tercer año consecutivo de esta competencia, considerada la hackatón internacional más grande del mundo. La actividad comenzó el sábado y continúa este domingo 15 de noviembre en el Centro de Encuentro de Kilómetro 8 y reúne a equipos multidisciplinarios que trabajan con datos científicos y abiertos para resolver desafíos propuestos por la NASA y otras agencias espaciales.

La organización está a cargo de la Agencia Comodoro Conocimiento y la Agencia de Desarrollo Económico, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, INVAP, ACRICANA y la Embajada de los Estados Unidos en Argentina.

La participación de Isabella tendrá un significado especial para la comunidad local: la historia de una estudiante que comenzó a acercarse al mundo de la ciencia y la tecnología en una actividad realizada en su propia ciudad y que, dos años después, regresa con una experiencia internacional para inspirar a otros jóvenes a explorar nuevas oportunidades.