A horas de la mañana del lunes 19 de octubre, un hombre decidió subirse a la azotea de un hotel de la zona céntrica de Comodoro Rivadavia y amenazó con arrojarse al vacío. La situación causó preocupación en la comunidad que intentaba acercarse a los alrededores para observar el minuto a minuto. La Policía de Santa Cruz intervino en el caso y tras horas de diálogo, el vecino decidió descender.

El jefe de la Unidad Regional, comisario Cristian Mulero, destacó que la intervención de los negociadores permitió que el hombre que se encontraba en el Hotel Austral descendiera sin que se registraran personas heridas. También planteó la necesidad de fortalecer los recursos para actuar en emergencias en altura.

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Es necesario recordar que el episodio comenzó el lunes alrededor de las 9:20, en inmediaciones de Rivadavia y Moreno, frente a uno de los accesos a la Municipalidad. El hombre, de 32 años, ingresó al hotel sin ser detectado por personal de maestranza “tomó un ascensor y se dirigió a la azotea con intenciones de quitarse la vida”, explicó.

La situación fue advertida por personal de la Comisaría Primera, que acudió al lugar y pidió la intervención de los negociadores especializados. El equipo, coordinado por el subcomisario Damián Trama, trabajó junto con el Grupo Especial de Operaciones y efectivos de distintas dependencias.

El jefe de la Unidad Regional, comisario Cristian Mulero.

De ese modo, la Policía estableció un perímetro de seguridad y se interrumpió la circulación vehicular y peatonal en la avenida Rivadavia, entre Güemes y Moreno, lo que afectó uno de los accesos principales al Municipio. Esto se debe a que que la presencia de curiosos pueden aumentar el nerviosismo de la persona involucrada, según dijo el comisario Andrés Ávila.

“Se hizo un anillo de seguridad con el fin de garantizar el operativo y evitar que terceros que no estuvieran involucrados intervinieran”, señaló el jefe policial. Explicó que la medida buscaba permitir el trabajo de los especialistas y reducir los estímulos del entorno.

El diálogo se extendió durante más de dos horas. Según se conoció, el hombre atravesaba una situación personal delicada vinculada con una reciente separación de pareja. También se había acordado que descendería cuando llegara su pareja, mientras su madre y una tía miraban atentas. “Luego de prácticamente más de dos horas de intervención, los negociadores lograron destrabar la situación. La persona desistió de su actitud y bajó de la azotea”, confirmó Mulero.

Según se conoció, el hombre no era huésped del hotel y, según la información proporcionada, habría ingresado sin ser advertido por el personal de seguridad ni de maestranza. Luego de descender, recibió asistencia de los efectivos y pudo comunicarse con un familiar directo. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional para una evaluación y quedó a disposición del servicio de Salud Mental.

El jefe policial lo describió como lúcido y tranquilo, sin signos visibles de estar bajo los efectos de sustancias. Aún no se había definido si requeriría otra intervención médica. El Ministerio Público Fiscal tomó intervención, aunque el jefe policial indicó que estos episodios requieren una evaluación particular y no necesariamente derivan en sanciones penales.

Operativo policial en la zona. FOTO: ADNSUR

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, también estuvo presente. “El ministro justo estaba en la ciudad, tomó conocimiento en forma directa al llegar a la Unidad Regional y se acercó hasta el lugar para supervisar todo el operativo de seguridad”, indicó Mulero.

Asimismo, el jefe de la Regional destacó especialmente la tarea del equipo que mantuvo el diálogo con el hombre. “Hay que destacar el trabajo intensivo que hizo el personal de negociadores. Gracias a todo ese trabajo se pudo llegar a una solución pacífica”, sostuvo.

Andrés Ávila, segundo jefe de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia.

También advirtió sobre las necesidades de equipamiento para responder a situaciones similares. Señaló que faltan dispositivos de protección específicos para intervenir en edificios elevados y que deben revisarse aspectos logísticos vinculados con Bomberos y Defensa Civil. “Seguramente hay cosas que hay que mejorar, están todas en evaluación. Seguramente esto a futuro se va a ir agilizando”, manifestó.

Finalmente, el comisario relacionó esa necesidad con el crecimiento de Comodoro Rivadavia y la cantidad de edificios de varios pisos. “Esta es una ciudad grande que necesita un apoyo logístico. Hay responsabilidades políticas que tienen que intervenir para suministrarle al personal de Bomberos o de Defensa Civil las herramientas necesarias”, expresó para culminar.