El Diario Crónica de Comodoro Rivadavia cumple 64 años de trayectoria periodística y se consolida como uno de los medios de comunicación con mayor historia y presencia en la Patagonia. Fundado el 31 de enero de 1962, el diario mantiene un rol central en la cobertura de los acontecimientos sociales, políticos, económicos y deportivos de la ciudad y la región.

A lo largo de más de seis décadas, Crónica acompañó el crecimiento de Comodoro Rivadavia, fue testigo del desarrollo de la industria petrolera y narró los cambios que marcaron la identidad patagónica. Su permanencia lo posiciona como el medio impreso y digital de mayor trayectoria en la ciudad.

Una historia ligada al crecimiento de Comodoro

La historia del Diario Crónica comenzó con la iniciativa del Dr. Diego Joaquín Zamit y su esposa, Herminia Presas, quienes impulsaron la creación de un medio de prensa para una ciudad en pleno crecimiento. El primer taller gráfico funcionó en Alem 680, un espacio que pasó de taller mecánico a redacción periodística y vio nacer el primer ejemplar del diario.

Desde entonces, Crónica construyó su identidad bajo el lema “Sólo la verdad nos hará libres”, una premisa que guió su línea editorial y su vínculo con los lectores. Con el paso de los años, el diario se trasladó a su actual sede de la calle Namuncurá 122, desde donde continúa informando a la comunidad.

De la tinta al entorno digital

En estos 64 años, el Diario Crónica atravesó profundas transformaciones tecnológicas. El paso del papel al ecosistema digital amplió su alcance y modificó las rutinas informativas, sin alterar su esencia periodística. Hoy, el medio combina la edición impresa con un portal web actualizado en tiempo real y una fuerte presencia en redes sociales.

Daniel Taito, gerente general de Diario Crónica y Raúl Olmos, presidente de Grupo Olmos

Bajo la dirección de Daniel Taito, Crónica impulsó una redacción multiplataforma que responde a la demanda de información inmediata. La noticia ya no espera al día siguiente y el diario acompaña esa dinámica con coberturas minuto a minuto que llegan a miles de lectores en la región y el país.

La voz de la ciudad y su gente

Cumplir 64 años significa, para el Diario Crónica, sostener una presencia cotidiana en la vida de Comodoro Rivadavia. La información ya no solo llega a la mesa familiar con la edición impresa, sino también a través del teléfono celular, las notificaciones digitales y los contenidos compartidos en redes sociales.

Esa cercanía consolidó al medio como la voz de la ciudad y la memoria viva de su gente. La trayectoria aporta experiencia y credibilidad, mientras que la tecnología multiplica el alcance y la participación de nuevas audiencias.

Una presencia que trasciende el periodismo

Además de su labor informativa, el Diario Crónica mantiene un fuerte vínculo con la comunidad a través de iniciativas sociales y deportivas. Un ejemplo de ello es la Corrida Internacional Diario Crónica, que este mismo mes de enero celebró su 60ª edición y reunió a cerca de 1.500 atletas locales, nacionales e internacionales en las calles de Comodoro Rivadavia.

La carrera desde el aire. Así se vio desde el drone la largada de la carrera. Fotos: Enjoy Studio

La competencia se convirtió en una de las pruebas de calle más importantes del sur argentino y refleja el compromiso del medio con la vida social, el deporte y los valores comunitarios que acompañan su historia.

Un aniversario con mirada al futuro

En su 64° aniversario, el Diario Crónica reafirma su compromiso con el periodismo, la información veraz y la adaptación constante a los nuevos formatos. Con el respaldo del Grupo Olmos y una fuerte apuesta a la innovación digital, el medio continúa escribiendo su historia junto a la comunidad de Comodoro Rivadavia.

El aniversario marca un nuevo punto de partida para un diario que mantiene vigente su rol informativo y su identidad patagónica, con la convicción de seguir contando las noticias que definen a la ciudad y la región.