Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio se registró este viernes por la mañana en la localidad petrolera de Comodoro Rivadavia, específicamente alrededor de las 10:30 horas, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Carlos Campos y Gustavo Bahamonde, en el barrio Moure, una zona residencial al sur de la ciudad.

Este tipo de incidentes, lamentablemente frecuentes durante los meses más fríos debido al uso intensivo de sistemas de calefacción alternativos, movilizó a personal de Bomberos y de los servicios de Salud al lugar. Como consecuencia directa del siniestro, dos menores de edad resultaron lesionados y debieron recibir atención médica especializada.

Según la información publicada por ADNSUR, el fuego se habría iniciado de manera totalmente accidental. La causa precisa del inicio de las llamas fue la proximidad de prendas de vestir a una salamandra, un sistema de calefacción común en la región. El contacto directo de material inflamable con la fuente de calor provocó que las llamas tomaran cuerpo y se propagaran rápidamente dentro del domicilio.

Sin embargo, fue la rápida reacción de los ocupantes lo que permitió que la situación fuera advertida a tiempo, lo que fue crucial para evitar que el fuego se desarrollara a mayores proporciones y causara daños estructurales irreparables en la propiedad.

Como consecuencia directa de la emergencia, los dos menores que se encontraban en el inmueble requirieron asistencia médica urgente. El primer menor sufrió un corte en uno de sus pies, una lesión que se presume ocurrió mientras intentaba escapar o evacuar el lugar en medio de la confusión y la rápida propagación del humo y las llamas.

Mientras que el segundo menor presentó síntomas compatibles con la inhalación de monóxido de carbono, un gas inodoro e incoloro producto de la combustión incompleta, lo que representa un riesgo significativo en espacios cerrados. Mucha gente ha perdido la vida en esas circunstancias, por intoxicación con esos gases.

En el lugar trabajó con celeridad el personal del Destacamento N° 1 de Bomberos. Los efectivos se abocaron a sofocar el foco ígneo principal y, una vez controlado, procedieron a realizar las tareas exhaustivas de enfriamiento correspondientes para neutralizar cualquier posible reactivación del fuego latente en los materiales quemados.

Además, como parte del protocolo de seguridad tras un incendio con combustión, se efectuó la ventilación forzada del inmueble debido a la densa acumulación de humo que había quedado atrapada en el interior de la casa.

Cabe destacar que los menores afectados fueron evaluados por personal de salud. Tras la revisión inicial, los profesionales médicos constataron que las lesiones, si bien requirieron atención, no revestían gravedad. No obstante, se dispuso su traslado y atención médica preventiva para monitorear la inhalación de humo y la herida en el pie. Se confirmó que no hubo que lamentar otras personas heridas.

Este suceso sirve como un recordatorio vital para toda la comunidad de Comodoro Rivadavia, especialmente en esta época del año. Los equipos de emergencia reiteraron la importancia de extremar las medidas de seguridad al utilizar sistemas de calefacción alternativos, haciendo hincapié en mantener siempre una distancia prudencial y segura, evitando colocar ropa, cortinas u otros elementos en las inmediaciones directas de salamandras, estufas a leña o cualquier otra fuente de calor.