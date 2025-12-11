Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Noche Mágica del Deporte 2025 volvió a brillar en Comodoro Rivadavia con su tradicional gala anual, donde se reconoce a los atletas más destacados de la ciudad. En una velada cargada de emoción realizada en el Club Ingeniero Huergo, el nadador Mateo Luna Aseff se consagró como ganador de la Mara Dorada y fue elegido Deportista del Año, mientras que el futbolista de River Plate, Ian Subiabre, recibió el prestigioso Premio Choique al Embajador Deportivo.
La celebración marcó el regreso oficial de la fiesta organizada por la Asociación de Prensa Deportiva (A.Pre.De.), con el respaldo del Ente Comodoro Deportes y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Periodistas, fotógrafos, diseñadores, especialistas y creadores de contenido se unieron en una organización que, a pocos meses de su formación, ya logró integrarse a la Federación Nacional de Periodistas Deportivos.
Mateo Luna Aseff: el nadador que se llevó la Mara Dorada 2025
Con apenas 18 años, Mateo Luna Aseff, integrante del Equipo Municipal de Natación, se alzó con el máximo reconocimiento de la noche tras un año extraordinario.
Durante el 2025, el joven rompió los récords provinciales de 50, 100 y 200 metros pecho, además de integrar la Selección Juvenil Argentina, con la que compitió en la Copa Pacífico en Cochabamba (Bolivia). Allí obtuvo:
- Subcampeonato en 100 pecho
- Subcampeonato en 200 pecho
- Tercer puesto en los relevos combinados mixto y masculino
Visiblemente emocionado, Luna Aseff confesó que el premio fue inesperado. “Este premio sorpresa me alegró muchísimo. Fue un año con muchas sorpresas, como la Copa Pacífico, que me motivó a seguir entrenando para objetivos aún mayores”, expresó.
El nadador adelantó además que en 2026 iniciará su carrera universitaria en Bahía Blanca, sin dejar de soñar con competir en torneos internacionales. “Siempre voy a estar para la Selección Argentina”, afirmó.
Ian Subiabre ganó el Choique al Embajador Deportivo 2025
El juvenil de River Plate y mundialista Sub-20, Ian Subiabre, recibió el Premio Choique, distinción que reconoce a los comodorenses que representan a la ciudad a nivel nacional e internacional.
“Muy contento y orgulloso por el cariño de la gente. Cada vez que vuelvo a Comodoro me lo hacen sentir”, dijo el futbolista de 18 años, considerado una de las grandes promesas del club millonario.
Subiabre repasó su año en River, atravesado por una racha difícil, pero con optimismo renovado: “Quiero ganar muchos títulos con River. Sí, vamos a salir”, aseguró.
Un regreso esperado
El presidente de A.Pre.De., Osvaldo Bonino, celebró la recuperación de la gala tras años sin realizarse: “Esta fiesta representaba un desafío. Recuperarla era parte de nuestra misión y queremos sostenerla en el tiempo”, sostuvo.
La edición 2025 reunió a 120 deportistas destacados de 37 disciplinas, reforzando la identidad deportiva de la región y el vínculo entre periodistas, instituciones y deportistas.
Ganadores por disciplina – Noche Mágica del Deporte 2025
Ajedrez: Maximiliano Aguinaga
Atletismo: Valentino Bonelli
Atletismo Master: Leonel Chiorazzo
Automovilismo: Miguel Otero
Básquet Femenino: Candela Vidal
Básquet Masculino: Natalio Santacroce
Billar: Santiago López
Boxeo: Aylén Aguirre
Ciclismo: Eduardo Astudillo
Fútbol Femenino: Tatiana Colisnechenco
Fútbol Primera B: Tadeo Sotomayor
Fútbol Primera A: Franco Domínguez
Fútbol Veteranos: Gerardo Romero
Fútbol de Salón Femenino: Rocío Trautman
Fútbol de Salón Masculino: Gabriel Dodds
Fútbol de los Barrios: Lautaro Peralta
Golf: Alan Cid
Handball Femenino: Gianna Barrera
Handball Masculino: Santiago Martínez
Hockey Femenino: Nahiara Páez
Karate: Franco Moroncini
Kárting: Juan M. Fernández
Levantamiento Olímpico: Pablo Thair
Maxibásquet Femenino: Claudia Leonori
Natación: Mateo Luna Aseff
Patín: Maite Millalipe
Pelota a Paleta: Augusta Alves
Rugby: Ramiro Pussi
Tiro con Arco: Juan Rodríguez
Pruebas Combinadas: Matías Bellido
Vóley Femenino: Candela Aguilar
Vóley Masculino: Martín Rojas
Waterpolo: Josefina Svoboda
Mami Hockey: Micaela Augustaci
Gimnasia Trampolín: Florencia Famoso
Gimnasia Aeróbica: Avril Morcillo Vargas
Tiro: Javier Romero
Kick Boxing: Anthony Guzmán
Taekwondo: Briana Barrera
Homenajes 2025
- Nazario Araujo (Atletismo)
- Marcelino Britapaja (Huracán del 70)
- Carlos Di Mateo (Rugby)
- Margarita Rodríguez (Ajedrez)
- Carlos Peralta (CAI)
- Waiwen (Liga de Vóley)
Embajadores Deportivos 2025
- Nicolás Casalánguida (Básquet)
Ignacio Montenegro (Automovilismo)
Agustina Todoroff (Waterpolo)
Thomas Micheloud (Automovilismo)
Jordana Cartagena (Fútbol Femenino)
Marcelo Agrelo (Automovilismo)
Moira Miranda (Triatlón)
Braulio Mendoza (Vóley)
Francisco Barrios Vlk (Fisicoculturismo)
Ian Subiabre (Fútbol)
Tomás Conechny (Fútbol)
Menciones especiales
- Santino Valdebenito (Motocross)
- Bautista Wisky (Natación en aguas abiertas)
- Tomás Barrios y María J. Guerreiro (Natación en aguas gélidas)
- Facundo Ferrari Luengo (Taekwon-do adaptado)
- Camila Gallardo (Patín)
- José Poblete (Strongman)
Una fiesta que reafirma la identidad deportiva de Comodoro
La Noche Mágica del Deporte 2025 no solo reconoció el esfuerzo individual de los atletas, sino que también celebró la unión de una comunidad deportiva en crecimiento. Con la promesa de volver en 2026, la gala recuperada se consolida nuevamente como el evento más importante del deporte comodorense.
