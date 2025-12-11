Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Noche Mágica del Deporte 2025 volvió a brillar en Comodoro Rivadavia con su tradicional gala anual, donde se reconoce a los atletas más destacados de la ciudad. En una velada cargada de emoción realizada en el Club Ingeniero Huergo, el nadador Mateo Luna Aseff se consagró como ganador de la Mara Dorada y fue elegido Deportista del Año, mientras que el futbolista de River Plate, Ian Subiabre, recibió el prestigioso Premio Choique al Embajador Deportivo.

La celebración marcó el regreso oficial de la fiesta organizada por la Asociación de Prensa Deportiva (A.Pre.De.), con el respaldo del Ente Comodoro Deportes y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Periodistas, fotógrafos, diseñadores, especialistas y creadores de contenido se unieron en una organización que, a pocos meses de su formación, ya logró integrarse a la Federación Nacional de Periodistas Deportivos.

El nadador Mateo Luna Assef y el futbolista Ian Subiabre fueron los grandes ganadores en la Noche Mágica del Deporte

Mateo Luna Aseff: el nadador que se llevó la Mara Dorada 2025

Con apenas 18 años, Mateo Luna Aseff, integrante del Equipo Municipal de Natación, se alzó con el máximo reconocimiento de la noche tras un año extraordinario.

Durante el 2025, el joven rompió los récords provinciales de 50, 100 y 200 metros pecho, además de integrar la Selección Juvenil Argentina, con la que compitió en la Copa Pacífico en Cochabamba (Bolivia). Allí obtuvo:

Subcampeonato en 100 pecho

Subcampeonato en 200 pecho

Tercer puesto en los relevos combinados mixto y masculino

Visiblemente emocionado, Luna Aseff confesó que el premio fue inesperado. “Este premio sorpresa me alegró muchísimo. Fue un año con muchas sorpresas, como la Copa Pacífico, que me motivó a seguir entrenando para objetivos aún mayores”, expresó.

El nadador adelantó además que en 2026 iniciará su carrera universitaria en Bahía Blanca, sin dejar de soñar con competir en torneos internacionales. “Siempre voy a estar para la Selección Argentina”, afirmó.

Ian Subiabre ganó el Choique al Embajador Deportivo 2025

El juvenil de River Plate y mundialista Sub-20, Ian Subiabre, recibió el Premio Choique, distinción que reconoce a los comodorenses que representan a la ciudad a nivel nacional e internacional.

Ian Subiabre junto a Hernán Martínez, presidente Ente Comodoro Deportes y Osvaldo Bonno, presidente de A.Pre.De.

“Muy contento y orgulloso por el cariño de la gente. Cada vez que vuelvo a Comodoro me lo hacen sentir”, dijo el futbolista de 18 años, considerado una de las grandes promesas del club millonario.

Subiabre repasó su año en River, atravesado por una racha difícil, pero con optimismo renovado: “Quiero ganar muchos títulos con River. Sí, vamos a salir”, aseguró.

Un regreso esperado

El presidente de A.Pre.De., Osvaldo Bonino, celebró la recuperación de la gala tras años sin realizarse: “Esta fiesta representaba un desafío. Recuperarla era parte de nuestra misión y queremos sostenerla en el tiempo”, sostuvo.

La edición 2025 reunió a 120 deportistas destacados de 37 disciplinas, reforzando la identidad deportiva de la región y el vínculo entre periodistas, instituciones y deportistas.

Ganadores por disciplina – Noche Mágica del Deporte 2025

Ajedrez: Maximiliano Aguinaga

Atletismo: Valentino Bonelli

Atletismo Master: Leonel Chiorazzo

Automovilismo: Miguel Otero

Básquet Femenino: Candela Vidal

Básquet Masculino: Natalio Santacroce

Billar: Santiago López

Boxeo: Aylén Aguirre

Ciclismo: Eduardo Astudillo

Fútbol Femenino: Tatiana Colisnechenco

Fútbol Primera B: Tadeo Sotomayor

Fútbol Primera A: Franco Domínguez

Fútbol Veteranos: Gerardo Romero

Fútbol de Salón Femenino: Rocío Trautman

Fútbol de Salón Masculino: Gabriel Dodds

Fútbol de los Barrios: Lautaro Peralta

Golf: Alan Cid

Handball Femenino: Gianna Barrera

Handball Masculino: Santiago Martínez

Hockey Femenino: Nahiara Páez

Karate: Franco Moroncini

Kárting: Juan M. Fernández

Levantamiento Olímpico: Pablo Thair

Maxibásquet Femenino: Claudia Leonori

Natación: Mateo Luna Aseff

Patín: Maite Millalipe

Pelota a Paleta: Augusta Alves

Rugby: Ramiro Pussi

Tiro con Arco: Juan Rodríguez

Pruebas Combinadas: Matías Bellido

Vóley Femenino: Candela Aguilar

Vóley Masculino: Martín Rojas

Waterpolo: Josefina Svoboda

Mami Hockey: Micaela Augustaci

Gimnasia Trampolín: Florencia Famoso

Gimnasia Aeróbica: Avril Morcillo Vargas

Tiro: Javier Romero

Kick Boxing: Anthony Guzmán

Taekwondo: Briana Barrera

Homenajes 2025

Nazario Araujo (Atletismo)

(Atletismo) Marcelino Britapaja (Huracán del 70)

(Huracán del 70) Carlos Di Mateo (Rugby)

(Rugby) Margarita Rodríguez (Ajedrez)

(Ajedrez) Carlos Peralta (CAI)

(CAI) Waiwen (Liga de Vóley)

Embajadores Deportivos 2025

Nicolás Casalánguida (Básquet)

Ignacio Montenegro (Automovilismo)

Agustina Todoroff (Waterpolo)

Thomas Micheloud (Automovilismo)

Jordana Cartagena (Fútbol Femenino)

Marcelo Agrelo (Automovilismo)

Moira Miranda (Triatlón)

Braulio Mendoza (Vóley)

Francisco Barrios Vlk (Fisicoculturismo)

Ian Subiabre (Fútbol)

Tomás Conechny (Fútbol)

Menciones especiales

Santino Valdebenito (Motocross)

Bautista Wisky (Natación en aguas abiertas)

Tomás Barrios y María J. Guerreiro (Natación en aguas gélidas)

Facundo Ferrari Luengo (Taekwon-do adaptado)

Camila Gallardo (Patín)

José Poblete (Strongman)

Una fiesta que reafirma la identidad deportiva de Comodoro

La Noche Mágica del Deporte 2025 no solo reconoció el esfuerzo individual de los atletas, sino que también celebró la unión de una comunidad deportiva en crecimiento. Con la promesa de volver en 2026, la gala recuperada se consolida nuevamente como el evento más importante del deporte comodorense.