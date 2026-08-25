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Nico, el perro al que le falta un ojo y que el pasado sábado quedó atrapado en un charco de petróleo en la zona norte de Comodoro Rivadavia, permanece internado y presenta una evolución clínica favorable, según informó este lunes el centro veterinario donde recibe atención.

En diálogo con La Opinión Austral, Gabriela Rasgido, integrante del grupo Comodoro Conciencia Activa, brindó detalles del rescate y explicó cómo continúa la recuperación de Nico.

Consultada sobre la procedencia del perro, indicó que, de acuerdo con la información que recibió la agrupación, sería un animal comunitario de la zona, alimentado y cuidado por varios vecinos. Su estado generó preocupación entre quienes participaron del operativo, debido a las condiciones en las que fue encontrado.

El desesperante momento en que lograron retirar al perro que estaba notablemente debilitado.

“Fue muy impactante”

Rasgido relató que todo comenzó a partir de una denuncia difundida en redes sociales por un grupo de jóvenes que circulaba por el sector donde Nico había caído al charco de petróleo. Al advertir que todavía respiraba, dieron aviso de inmediato a la Policía y a Bomberos.

“Cuando esta gente se acercó, comenzó a intervenir la Fiscalía y la Secretaría de Control Urbano, porque se trataba de un delito ambiental y había que cumplir determinado protocolo. Una vez que pudieron sacarlo, lo trasladaron y llegó a la veterinaria durante la noche”, puntualizó. El traslado se realizó en una camioneta particular.

La proteccionista también recordó el impacto que le produjo encontrarse con Nico cubierto de petróleo. “Fue realmente muy fuerte. Fueron pocas las veces que intervine con animales afectados por petróleo; la última había sido hace unos seis años. Fue muy impactante verlo completamente negro, duro, sin poder moverse y con dificultades para respirar”, describió.

El perro fue encontrado completamente cubierto de petróleo tras caer en un charco en la zona de Kilómetro 5, en Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, debió dejar de lado la impresión inicial para concentrarse en asistirlo: “Fue muy chocante, pero tuve que guardarme todo eso y entrar a la veterinaria con él. Empezamos los primeros auxilios junto al equipo”.

Luego detalló la magnitud de la intervención: “Éramos unas diez personas tratando de limpiarle la cara, liberar sus vías respiratorias, que estaban completamente obstruidas por el petróleo, y despejarle la boca para evitar que siguiera ingiriendo el material y se intoxicara”.

El origen de su nombre

Uno de los protagonistas del rescate fue Nicolás Martínez, quien logró sacar al animal del lugar y, junto con otro joven, dio aviso a las autoridades. En su honor, el perro recibió el nombre de Nico. “Fue la primera persona que intervino para hacer posible el rescate. Seguimos en contacto con él”, precisó Rasgido.

Mencionó además que el animal quedó bajo intervención judicial. “El perro está judicializado y a cargo de la Fiscalía. Nosotros colaboramos con el organismo en todo lo relacionado con la atención veterinaria, los cuidados y las donaciones. También nos ocupamos de acercar las novedades a través de las redes sociales”, detalló.

Nico continúa internado y bajo tratamiento veterinario tras ser rescatado de un charco de petróleo en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Una recuperación que avanza

Sobre el estado de salud, señaló que Nico permanece estable, aunque presenta algunas dificultades que requieren seguimiento: “Está estable y tiene un poco de fiebre, que es lo único negativo por ahora. Este lunes le realizaron estudios y análisis de sangre y, lamentablemente, detectaron problemas hepáticos”.

A esto se suma el compromiso de uno de sus ojos, mientras que el otro ya no está presente. “Eso lo vamos a tener que analizar para definir un tratamiento. Con respecto a la visión, tiene comprometido un ojo porque el otro no lo tiene. No está al cien por ciento saludable; todavía tiene algunas cuestiones por mejorar”, indicó.

De todos modos, destacó una evolución positiva desde el momento del rescate. “Este martes la carita le cambió completamente. Está más despierto, más activo y más atento”, contó, aunque aclaró que todavía atraviesa molestias importantes: “Sigue muy adolorido, tiene fiebre y presenta dolor en la parte trasera de las patas”.

Para la proteccionista, el dato más alentador es que está fuera de peligro. Aún así, reiteró: “Todavía queda mucho por delante. Los análisis no dieron bien, así que ahora estamos enfocados en avanzar con ese tratamiento”.

En cuanto a los próximos pasos, explicó que deberán atender especialmente una infección en la sangre y continuar con los controles vinculados a su visión.

“Ahora tenemos que tratar la erliquiosis, que es una infección en la sangre, y comenzar con el tratamiento relacionado con la vista. Tenemos por delante, como mínimo, un mes para que pueda recuperarse y acercarse al 98 por ciento”, estimó.

Nico es atendido en la veterinaria luego de quedar atrapado en petróleo y ser encontrado en condiciones críticas.

Cómo colaborar con Nico

Mientras continúa la recuperación, desde Comodoro Conciencia Activa solicitaron mantas y sábanas en desuso y alimentos para acompañar la internación del animal.

“Lo que estamos necesitando son mantitas y sábanas porque hay que cambiarlas constantemente. También pueden colaborar con pollo, carne o hígado; cualquiera de esos alimentos sirve. Todo se puede acercar a la veterinaria ubicada en Portugal 364, en barrio Roca”, precisó.

A su vez, se pueden realizar aportes para cubrir los gastos veterinarios directamente en la clínica o comunicándose con Gabriela al 2974241341, Silvina al 2975278232 o Emilse al 2974336027.

“Varias personas se acercaron a colaborar. Entre ellas, el secretario de Gobierno, que cubrió gran parte de los gastos. Pero todavía tenemos un tratamiento largo por delante, así que vamos a seguir necesitando ayuda”, concluyó.

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