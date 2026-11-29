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Escorpión FC afrontará este domingo un partido decisivo en su camino por el Torneo Regional Federal Amateur. Desde las 17, recibirá a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia en el estadio Gustavo Ángel Soulés, de Hispano Americano, por la revancha de las semifinales de la Región Patagonia.

El conjunto dirigido por Carlos “Pachín” Padín llega con ventaja luego de imponerse 2 a 1 en el encuentro de ida, disputado en el Estadio Municipal de Kilómetro 3. Juan Manuel Vila y Carlos Vera marcaron para Escorpión, mientras que José Chacón descontó para el equipo comodorense.

Con este resultado, el equipo de Río Gallegos avanzará a la final con un empate. La CAI necesita ganar por dos goles para clasificarse directamente, mientras que una victoria por un tanto llevará la definición a los penales.

Escorpión, con la ventaja y el regreso de Méndez

El plantel santacruceño intensificó los entrenamientos durante la semana para llegar en condiciones a una cita que puede marcar un hito para la institución. Una de las novedades es la recuperación de Gustavo Méndez, quien dejó atrás un desgarro que lo mantuvo tres semanas fuera de las canchas y recibió el alta médica.

“Sí, sí, por suerte estoy al 100%. Vengo hace tres semanas del desgarro que tuve, trabajando con Vega casi todos los días”, contó el mediocampista.

El presidente del club, Juan Carlos Montoya, también destacó el significado de la campaña y el esfuerzo de los futbolistas. “Todavía no llegamos a caer de lo que estamos logrando. Es algo histórico. Haber ganado ya en Comodoro, la verdad que en el segundo gol yo casi me descompenso. Fue algo realmente hermoso”, expresó.

La CAI quiere revertir la serie

El conjunto comodorense llegó a Río Gallegos con 19 futbolistas y realizó el reconocimiento del campo de juego. Su entrenador, Nicolás Segura, consideró que las dimensiones de la cancha de Hispano pueden favorecer la propuesta de su equipo.

“Nos sorprendió porque teníamos entendido que tenía unas dimensiones bastante más chicas. Creo que puede favorecer un poco para lo que necesitamos, que es venir a ganar el partido”, señaló.

El técnico también recupera a Mateo Conde, quien cumplió una fecha de suspensión. Alejandro Manchot y José Chacón evolucionaron favorablemente de sus molestias físicas y viajaron con la delegación.

Sobre el planteo para la revancha, Segura adelantó que buscarán asumir el protagonismo, aunque sin descuidar la defensa. “Nosotros lo vamos a salir a buscar, sabiendo que el partido es largo y es un solo gol de diferencia. No hay que volverse loco ni dejar expuesta nuestra línea de fondo”, explicó.

El entrenador se mostró confiado en las posibilidades de sus dirigidos: “Sabemos que tenemos el equipo para hacerlo”.

Las formaciones probables

Escorpión mantendría la base del equipo que ganó en Comodoro, con la posibilidad de incorporar a Gustavo Méndez entre los titulares. La formación tentativa es: Juan Manuel Espíndola; Leandro Hernández, Ignacio Aversa, Facundo González y Alejandro Maidana; Franco Merlo, Luciano Caicedo, Iván Haro y Juan Manuel Vila; Pablo Sevilla y Carlos Vera.

Por el lado de la CAI, la probable alineación es: Alejo Lazarte; José Chacón, Alejandro Manchot, Franco Flores y Brian Rojas; Oscar Chiquichano, Matías Ávila, Luciano Contreras y Mateo Conde; Luca Miroglio y Agustín Jara. La distribución y algunos nombres quedan sujetos a la decisión del cuerpo técnico.

El encuentro será arbitrado por Fabio Kiona Vanderley, de Comandante Luis Piedra Buena. Manuel Guaymas y Matías Rojas serán los asistentes, mientras que Miguel Acosta estará a cargo del cuarto arbitraje.

En la otra semifinal de la Región Patagonia, Jorge Newbery de Carmen de Patagones recibirá a Alianza Cutral-Co, también desde las 17. El equipo neuquino llega con una ventaja de 4 a 0 conseguida en la ida.

Escorpión buscará aprovechar el resultado obtenido como visitante y el acompañamiento de su gente para alcanzar la final regional. La CAI, por su parte, llegará con la obligación de ganar y la intención de mantener viva su ilusión de clasificación.