Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

No hubo revancha entre Jorge Newbery y Deportivo Rincón de Neuquén. El partido correspondía a la Final de la Zona Patagónica del Torneo Regional. El plantel neuquino no salió al campo de juego aduciendo falta de garantías. Una multitud llenó la cancha. El árbitro Juan Ignacio Nebbietti suspendió el partido y elevará un informe al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.

Una delgada línea separaba la normalidad de lo otro. Estaba latente la posibilidad de que suceda lo que finalmente pasó. Deportivo Rincón no salió a la cancha fundamentando la decisión en la falta de garantías por situaciones de violencia que se vivieron en la previa.

Desde que terminó el partido de ida de hace ocho días, se habló más de lo extradeportivo de lo que realmente podría llegar a pasar adentro de la cancha. La carga extra finalmente explotó del lado que quería Rincón de los Sauces.

“Pitu” y Gastón Barrientos fueron los que hablaron con los árbitros. FOTO: CRÓNICA COMODORO

El hecho puntual que menciona Deportivo Rincón y que se difundió en redes sociales de portales de Neuquén y Río Negro, es el que sucedió en el túnel de ingreso a la cancha. Allí hubo un altercado que involucró a allegados de Jorge Newbery, personal de custodia de la delegación visitante y también se menciona que fueron parte, jugadores del equipo neuquino. Dentro del túnel estaban los veedores de AFA, uno de ellos es Néstor Mignón, presidente de Liga Neuquina de Fútbol quien también fue golpeado.

El video y algunas fotos se difundieron inmediatamente y la postura del plantel visitante fue espontánea: no salir a jugar el partido por falta de garantías.

Hubo intentos de parte de la dirigencia de Jorge Newbery -encabezada por Pablo Barrientos– para el cambio de postura, pero no alcanzaron. El cuerpo técnico hizo saber al árbitro Juan Nebbietti que la decisión de no jugar se fundamentaba en que los jugadores no estaban en condiciones anímicas de afrontar el juego.

Aún así, antes de consumarse la suspensión, tanto el plantel de Newbery como la terna arbitral salieron al campo para el precalentamiento. Una vez adentro del vestuario, la terna arbitral sólo recibió testimonios y asesoramiento desde el Consejo Federal para actuar de la manera que se les indicaba.

Los jugadores de Rincón 23:00 partieron hacía Neuquén en un vuelo chárter. FOTO: DEPORTIVO RINCÓN

Mientras tanto, la gente se impacientaba porque ya habían transcurrido más de 25 minutos sobre el horario dispuesto (19:00) y se iban anoticiando a través de las redes, las razones de la demora.

Finalmente, el árbitro Nebbietti habló con el capitán Franco Domínguez y le comunicó no sólo la suspensión del juego, sino las razones. El delantero salió del vestuario de los árbitros reunió a sus compañeros en el centro del campo y les informó todo lo que le habían comunicado.

Los jugadores del “Lobo” nada tuvieron que ver en estos incidentes, quienes esperaron por el comienzo del partido en el campo de juego pero Deportivo Rincón nunca salió a jugar el encuentro. Por este triste final, el plantel de Newbery decidió acercarse a la popular y regalarle camisetas y pantalones a los hinchas que coparon la “Madriguera”.

Los jugadores de Deportivo Rincón pudieron salir del estadio, de allí se fueron al hotel donde estaban hospedados y a las 23:00 ya estaban en el aeropuerto subiéndose al vuelo chárter que los llevó a Rincón de los Sauces.

Los árbitros del encuentro salieron hacer la entrada en calor. FOTO: OJO VLINDADO

Antecedentes

En el año 2017, Jorge Newbery jugaba la final de la zona patagónica frente a Deportivo Otamendi. Cuando los clubes se saludaban hinchas de la popular entraron a la cancha y apretaron al árbitro y a jugadores visitantes. “De Comodoro no se van“, decían.

El año pasado cuando peleaban el ascenso al Federal A contra Liniers de Bahía Blanca en Carmen de Patagones también hubieron incidentes contra la policía en el acceso al estadio.

¿Y ahora?

Todo estará supeditado a lo que informe el árbitro del encuentro y también la policía, con el correspondiente descargo de Jorge Newbery.

Empezará a tomar relevancia el dictamen del Tribunal de Disciplina que, seguramente, se apoyará en videos y fotografías que pueda disponer para emitir un fallo.

No será sencillo para Jorge Newbery. Había que evitar cualquier foco que facilite el objetivo de Deportivo Rincón y no pudo evitarlo.

¿Eliminación para Jorge Newbery en este torneo? Todo puede pasar. Pero el “Lobo” quedó muy expuesto. La desazón de jugadores y dirigentes era una prueba significativa de esa sensación negativa con la que también se retiró del campo de juego, todo el pueblo “Aeronauta“.

Capitán

El referente de Jorge Newbery, Gastón Barrientos habló con el medio comodorense “Pasta de Campeón“: “opacaron una fiesta, vi poco, estábamos metidos en el vestuario y esta gente vino mal predispuesta. La policía dio las garantías, había protocolo, les dieron 30 minutos más y no salieron. Es confuso todo”, declaró.

“Vino gente armada de hasta dos metros y que hacían hasta kick boxing. Es raro. Cuando nosotros fuimos allá había gente muy rara, esto es un capítulo negro en el fútbol. Se opacó una fiesta que iba a ser hermosa“, dijo.

La “Madriguera” se llenó de hinchas, alrededor de 5.000 simpatizantes. FOTO: OJO VLINDADO

“Nos acercamos y la gente de Rincón se estaba yendo. Lamentablemente se suspendió, veremos qué decisión se toma. Esto es fútbol, empieza y termina adentro de la cancha. Me voy muy triste, era para disfrutar en Comodoro“, concluyó Gastón Barrientos.

La Seguridad

El medio “Vivo Comodoro” dialogó con Fredy Vera, Jefe de la Unidad Regional. Y se refirió a los incidentes en la “Madriguera”.

“Pese al calor, estuvimos desde las 14:00 en el Estadio armando el operativo para este evento. El partido se suspendió por negligencia de la comisión directiva del club, no de la seguridad. Diagramamos un operativo acorde a este encuentro que venia bastante picante por lo que había pasado en Neuquén. Tenemos un oficial con una fractura en el pómulo derecho debido a los incidentes con la popular y daños en tres móviles”, dijo.

Fredy Vera, Jefe de la Unidad Regional. FOTO: VIVO COMODORO

“El árbitro me pidió dar mas seguridad dentro de la cancha y eso fue lo que hicimos. Y gracias a eso se dispuso a arrancar el partido 19:30. Finalmente no se jugó y esta situación con el estadio lleno crea un descontento de los hinchas de Newbery. Cuando estábamos sacando a la delegación visitante recibimos una lluvia de escombros que por suerte ninguno lesionó a nadie”, cerró Fredy Vera.

El Consejo Federal tendrá que decidir la resolución de todo lo que pasó. No tienen mucho tiempo, y las dos posibilidades son dar el partido ganado a Deportivo Rincón o que se juegue pero a puertas cerradas. Jorge Newbery está complicado, los hechos de violencia por parte del “Lobo” son comunes en partidos de eliminaciones de un Regional, esta vez, fue previo al partido de una final patagónica.