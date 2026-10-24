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La Libertad Avanza continuará este sábado su agenda de encuentros en la Patagonia, con el Congreso de Juventud Chubut. El mismo está previsto para este sábado 24 de octubre a las 17 en el Hotel WAM de Comodoro Rivadavia. La actividad reunirá a jóvenes militantes y contará con la presencia de referentes nacionales del espacio, en una convocatoria orientada a fortalecer la organización territorial y el trabajo político en la provincia.

Entre los participantes anunciados se encuentran Rocío Gómez, presidenta y coordinadora nacional de la Juventud de La Libertad Avanza; Iñaki Gutiérrez, referente de la comunicación digital del espacio, y Eugenia Rolón. La diputada provincial Maira Frías también impulsa la convocatoria y su difusión en Chubut, y estará presente el diputado nacional César Treffinger, quien preside La Libertad Avanza en Chubut.

El encuentro se realizará luego de la actividad que tuvo lugar este viernes en el Atlético Boxing Club de Río Gallegos, donde los dirigentes nacionales dialogaron con La Opinión Austral sobre el crecimiento de la militancia juvenil y los objetivos del partido de cara a las elecciones de 2027.

Tapa de La Opinión Austral del sábado 24 de octubre del 2026.

El desafío de fortalecer la militancia en la Patagonia

Durante su paso por la capital santacruceña, Rocío Gómez destacó la importancia de generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos sin tener que abandonar sus provincias.

“Los jóvenes tienen muchas ganas de que, así como en 2023 logramos que la juventud se quede en el país, ahora darles oportunidades a las provincias”, expresó a La Opinión Austral.

Rocío Gómez se refirió a las expectativas por los congresos de La Libertad Avanza. (Foto: Vanina Jancich).

En esa línea, mencionó a la minería, la energía y las actividades vinculadas al campo como sectores con potencial para impulsar el desarrollo del interior y ampliar las posibilidades laborales y profesionales.

Por su parte, Iñaki Gutiérrez valoró el crecimiento de La Libertad Avanza en Santa Cruz y destacó el resultado electoral de 2025, cuando el espacio obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la Nación y quedó cerca de conseguir una segunda.

Iñaki Gutiérrez: “Creo que el partido del presidente tiene que estar en todos lados, sin ningún lugar a dudas”.

“Es una juventud que la verdad que ha ido creciendo de forma enorme y que además el año pasado hizo una gran elección en la provincia”, señaló.

El dirigente también destacó el trabajo de los referentes y militantes locales en la construcción del espacio político y planteó la necesidad de ampliar su presencia en todo el país.

Con la convocatoria de este sábado en Comodoro Rivadavia, La Libertad Avanza buscará dar continuidad a su agenda juvenil en el sur y afianzar su estructura territorial, con la mirada puesta en los próximos desafíos políticos y electorales.