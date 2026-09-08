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La niñera que se encontraba al cuidado del nene de 9 años que murió tras caer desde un séptimo piso del complejo Las Torres, en Comodoro Rivadavia, recuperó la libertad este lunes por la noche.

La mujer permaneció más de cinco horas en la Seccional Primera, donde había sido trasladada luego del trágico episodio ocurrido durante la tarde.

Las primeras actuaciones

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, había informado que la mujer, de 39 años, quedó demorada en el marco del artículo 215 del Código Procesal Penal.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, tras el hecho la mujer se encontraba atravesando una crisis de nervios y, debido a ese estado, no había podido ser entrevistada inicialmente por los investigadores.

Durante las primeras diligencias también se procedió al secuestro de su teléfono celular y del dispositivo perteneciente al menor.

Finalmente, pasadas las 21:30, según confirmó ADNSUR, la mujer recuperó la libertad, aunque la investigación continúa para determinar las circunstancias en las que ocurrió la caída.

Buscan reconstruir lo ocurrido

Ahora los investigadores deberán reconstruir qué sucedió dentro del departamento antes del momento en que el niño cayó al vacío.

Uno de los objetivos de la pesquisa es establecer desde qué sector exacto se produjo la caída y reconstruir el recorrido hasta el lugar donde terminó impactando: un toldo y el techo de un comercio.

La presencia de la niñera en el domicilio al momento del hecho forma parte de las circunstancias que deberán ser verificadas durante el avance de la investigación.

La autopsia

Luego de la caída, el menor fue asistido y trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Pese a las maniobras de reanimación, llegó sin vida al centro de salud.

El cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente por disposición de la Justicia.

La investigación permanece abierta y busca establecer con precisión cómo se desencadenó la tragedia.