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Un nene de 9 años murió este lunes luego de caer desde el séptimo piso de la Torre III del complejo Las Torres, en Comodoro Rivadavia. Tras el accidente, el menor fue asistido por personal médico y trasladado de urgencia al Hospital Regional, pero no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas.

Según las primeras informaciones, el niño se encontraba al cuidado de una niñera cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, cayó desde una ventana del departamento.

Luego de la caída, el menor impactó contra el toldo de un kiosco ubicado dentro del complejo habitacional. Vecinos que advirtieron lo ocurrido solicitaron ayuda y colaboraron en los primeros momentos hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Una ambulancia arribó rápidamente al lugar y el niño recibió asistencia médica antes de ser trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Posteriormente, desde el centro de salud se confirmó su fallecimiento.

Personal de la Policía de Chubut y Bomberos trabajó en el sector para realizar las primeras actuaciones.

Complejo Las Torres

El complejo de la tragedia quedó en el centro de la polémica. Las ventanas no poseen protección y no se descarta que el Concejo Deliberante avance en nuevas reglamentaciones a partir de la tragedia.

No es la primera vez que una persona cae desde las alturas de alguna de las torres del complejo habitacional del centro comodorense, ubicado frente a la plaza Las Naciones. No cuentan con rejas ni redes externas de seguridad, lo que representa un gran peligro para todos los residentes de este lugar.

Investigan las circunstancias de la caída

La investigación busca determinar qué ocurrió dentro del departamento antes de la caída y cómo se produjo exactamente el accidente.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro, Cristian Mulero, confirmó que el menor había llegado a la vivienda después de asistir al colegio.

“El nene se encontraba en el interior del séptimo piso, en el departamento propiedad de su progenitor, al cuidado de una persona mayor de edad, de unos 39 años, que sería la niñera que en esos momentos estaba bajo la guarda del menor”, precisó el comisario.

Sobre las circunstancias, afirmó: “Lo único que podemos adelantar, que se trata de establecer, es que se trataría de una muerte accidental pero no se pueden descartar ningún tipo de hipótesis”.

“El menor se encontraba en ese momento solo y, por algún descuido o negligencia, se trepó a la ventana y cayó al vacío”, detalló.

“Sentí los gritos y en un ratito se llenó de gente”

Un sereno que se encontraba en el sector al momento del hecho relató los desesperantes minutos posteriores a la caída.

“Yo sentí los gritos nada más. Estaba adentro, terminaba de almorzar y sentía gritos. En un ratito se llenó de gente y estaban todos llorando porque era una criaturita”, recordó.

El hombre además colaboró con los efectivos que trabajaban para llegar hasta el lugar donde había caído el niño. “La Policía me pidió la escalera”, contó sobre los primeros minutos del operativo.

Según su testimonio, algunos vecinos también se acercaron rápidamente para intentar colaborar mientras llegaban los servicios de emergencia. “Lo llevaron al hospital rápido, lo llevaron urgente”, señaló.

La niñera quedó demorada conforme lo establece el código procesal penal y permaneció más de cinco horas en la Comisaría Primera, pero recuperó la libertad. En el marco de la investigación, la Policía de Chubut secuestró su teléfono celular y el del niño fallecido.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, confirmó que el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

El procedimiento permitirá avanzar con las actuaciones judiciales y aportar elementos para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída.

Luto en la Escuela N° 1

El niño asistía a 4° grado de la Escuela N° 1 de Comodoro Rivadavia. A raíz de su fallecimiento, las autoridades educativas resolvieron suspender las clases durante este martes en el establecimiento.

Investigan a la niñera: el trabajo de la Fiscalía

La fiscal Verona Dagotto y la funcionaria de fiscalía Antonella Hernández ya dispusieron las primeras medidas de investigación en la causa por la muerte del niño de 9 años, como el secuestro de un teléfono celular, y el secuestro de las prendas de vestir del menor que llegó sin vida al Hospital Regional, además de la autopsia del cuerpo del niño en la morgue judicial por parte del Cuerpo Médico Forense.

Aunque lo que rápidamente acaparó la atención fue la determinación de demorar a la niñera, una mujer de 39 que estaba al cuidado del niño en el momento que el mismo cayó al salir por la ventana del departamento.

La demora de la niñera se da por el artículo 215 del Código Procesal Penal y no puede superar las 12 horas. Esto es se debe a medidas urgentes y preservación de las cosas y lugares, cuando “en el primer momento después de la comisión de un hecho punible no fuere posible individualizar al autor, a los participes y a los testigos, y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la averiguación de la verdad, la autoridad que dirija el procedimiento podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre si antes de informar”.

La fiscal Verona Dagotto tiene a cargo la causa.

Incluso este artículo busca echar luz antes de que “se modifique el estado de las cosas y de los lugares, disponiendo las medidas que la situación requiera, y, si fuere necesario, también el arresto de todos ellos. La detención no podrá durar más de doce horas para llevar a cabo medidas urgentes y un interrogatorio sumario de las personas presentes, debiendo ponerse a las personas privadas de su libertad inmediatamente a disposición del juez penal con los antecedentes del caso”.

Es decir que la fiscal Dagotto tendrá por lo menos hasta las 4 de la madrugada de este martes para determinar si la niñera tiene algún grado de responsabilidad en la muerte del niño, y si así lo entendiera sumar elementos o descartarlos para tratar de probar alguna negligencia en el cuidado de una persona menor de edad.

La fiscal será quien decida si avanza con esa imputación, mientras tanto, la niñera recuperó su libertad en horas de la tarde noche.