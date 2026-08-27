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Nico, el perro rescatado el sábado 22 de agosto tras quedar atrapado en un charco de petróleo en la zona norte de Comodoro Rivadavia, continúa con atención veterinaria y presentó algunas complicaciones durante las últimas horas.

Este miércoles por la noche, el grupo proteccionista Comodoro Conciencia Activa difundió un nuevo parte médico sobre su evolución. El animal ingresó en estado crítico y ya contaba con la pérdida de uno de sus ojos.

“Lo pesamos, está en 29,400 kg. Los veterinarios estiman que es un perro que debería pesar 36 kg aproximadamente”, indicaron desde la organización a través de las redes sociales.

Profesionales veterinarios atienden a Nico y realizan el seguimiento de su evolución.

Precisaron que la temperatura corporal se mantiene dentro de los valores normales, con 38,7 °C. Sin embargo, “su materia fecal todavía es negra, empetrolada, pero con más consistencia”. Además, los profesionales detectaron una posible inflamación pulmonar, que estaría dificultando su respiración.

“Lo sacamos al patio, pero no quiso caminar. Aunque no presenta dolor en las articulaciones. Sigue con el mismo suero y con los antibióticos del martes”, detallaron.

Con respecto al tratamiento de sus ojos, explicaron: “Siguen las mismas gotitas en sus ojos, es el tratamiento para la úlcera, que puede ser un principio de cataratas”.

Los integrantes de Comodoro Conciencia Activa también señalaron que Nico no presenta un buen estado de ánimo. Por este motivo, el suero tuvo que cambiarse para que ingrese por vía intravenosa. “Vamos, Nico. Todos te estamos esperando. Fuerzas, bebé”, expresaron.

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