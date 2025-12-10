Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un acto de valentía en la Costanera de Comodoro Rivadavia conmovió a todos. Dos jóvenes ingresaron al mar para salvar a un perro atrapado por la marea en cercanías de la avenida Ducos, pero al no saber nadar necesitaron la intervención de Guardavidas, Bomberos Voluntarios y Policía.

El hecho ocurrió este martes por la tarde, cuando Nadia Mazza y Mauro Barrientos, reconocidos rescatistas de animales, recibieron el aviso de que un perro callejero estaba siendo alcanzado por la marea en la zona baja del paseo costero.

Según relató Nadia, la alerta llegó a través de Érica Sánchez, periodista y también rescatista, quien les envió la foto del perro luchando por mantenerse de pie. “Decía que la gente pasaba y veía que el perrito quería caminar y se desplomaba”, contó.

Los jóvenes cruzaron la ciudad desde zona norte “lo más rápido posible” para llegar antes del avance de la marea.

Al llegar al lugar, no dudaron en bajar a la zona rocosa y meterse al agua, a pesar de no saber nadar. “Era la desesperación de salvarlo”, explicó Nadia a Crónica de Comodoro. Lograron acercar al animal, que estaba conmocionado pero sin lesiones graves, hasta la orilla.

Sin embargo, los tres quedó atrapados en el sector bajo del paseo costero, sin poder volver a subir por sus propios medios debido a la marea y las condiciones del terreno.

Personal de Guardavidas, Bomberos Voluntarios, Policía y Defensa Civil acudió inmediatamente y finalmente lograron poner a salvo tanto a los jóvenes como al perro.

“Nosotros salvamos al perro, pero ellos nos salvaron a nosotros”, reconoció Nadia, quien además sufrió un corte en la mano y fue atendida por una ambulancia.

Un guardavidas que participó del operativo confirmó que “todos están bien” y destacó la rápida coordinación de los equipos de emergencia.

Cabe señalar que tras el rescate y ya en tierra firme, el perrito se escapó asustado.

Pedido a la comunidad y reclamo de obras de seguridad

Tras el episodio, Nadia pidió a la comunidad en caso de ver un animal en peligro “no se queden mirando, pero tampoco arriesguen su vida. Llamen a Bomberos o a gente capacitada. Ya han muerto muchos perros ahogados”.

También reclamó obras en el paseo costero que eviten accidentes. “Se puede caer un chico o un perro. Necesitamos que hagan algo como corresponde”, apuntó