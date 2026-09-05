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Las condiciones climáticas volvieron a generar complicaciones sobre la Ruta Nacional N° 3. Durante la mañana de este sábado, un Volkswagen Fox despistó y volcó a la altura del kilómetro 1.732, en un tramo de la ruta afectado por la presencia de nieve sobre la calzada.

El hecho fue informado alrededor de las 09:50, cuando personal de la Comisaría de Próspero Palazzo fue alertado por efectivos de la Comisaría de Camarones sobre el vuelco de un vehículo en ese sector.

Al llegar al lugar, los policías encontraron el auto volcado sobre la banquina y sin ocupantes en su interior. Las huellas observadas en la zona permitieron establecer que el automóvil circulaba en sentido norte-sur.

La nieve provocó el despiste

Luego de establecer contacto telefónico con la propietaria del vehículo, una mujer de 32 años, los efectivos pudieron conocer cómo ocurrió el accidente.

La conductora explicó que viajaba junto a otra persona con destino a Comodoro Rivadavia cuando, debido al estado resbaladizo de la calzada y la acumulación de nieve, perdió el control del automóvil.

El auto se despistó, dio una vuelta de campana y terminó volcado a un costado de la cinta asfáltica.

Pese a la magnitud del accidente, tanto la conductora como su acompañante resultaron ilesas y no requirieron asistencia médica.

Auxilio

Tras el vuelco, ambas mujeres fueron asistidas por un camionero que transitaba por la zona. El conductor se ofreció a trasladarlas hasta Comodoro Rivadavia para que pudieran continuar con su viaje.

Las ocupantes también lograron retirar sus pertenencias y objetos de valor del interior del vehículo. Tenían previsto tomar un vuelo durante el mediodía de este sábado.

Por otra parte, la remoción y el traslado del vehículo quedaron a cargo de la compañía aseguradora del vehículo.