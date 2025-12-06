Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad vivió este viernes el cierre anual de “Fiestas sin Etiquetas”, una iniciativa que impulsa el Municipio para garantizar espacios recreativos accesibles y libres de prejuicios para personas con discapacidad. La gala, organizada por la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, reunió a más de 150 participantes en Ele Multiespacio, donde la música, el baile y el encuentro marcaron el ritmo de una celebración esperada durante todo el año.

Familias y figuras de apoyo acompañaron la jornada, que contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, y la subsecretaria Julieta Miranda. El objetivo central del evento vuelve a enfocarse en reforzar la autonomía, la diversión y la integración social mediante un ambiente seguro y plenamente accesible.

La fiesta contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili.

Un evento que crece año tras año

El intendente Macharashvili destacó el crecimiento sostenido del proyecto y valoró el trabajo conjunto entre el Municipio y las familias: “Hay muchos chicos nuevos que se integraron durante el año y vienen con muchas ganas. Eso se debe a la confianza que brinda el equipo municipal para que vengan, disfruten y formen parte de un gran proyecto que desarrollamos hace muchos años”. Afirmó que el programa se fortalecerá durante 2026, en respuesta a la creciente participación.

La subsecretaria Miranda definió la gala como “una fiesta realmente convocante” y remarcó la carga emocional del cierre anual. “Promovemos el encuentro y los vínculos para que sea un espacio donde puedan disfrutar y conectar con todo eso”, señaló.

Una política pública que sostiene la inclusión y la recreación

Las “Fiestas sin Etiquetas” conforman un programa que la Municipalidad impulsó para recomponer espacios recreativos interrumpidos durante la pandemia y garantizar actividades inclusivas durante todo el año. Desde su relanzamiento, se consolidan como un punto de referencia para personas con discapacidad de la ciudad y como un ámbito de sensibilización comunitaria.

La iniciativa, que también incluyó durante 2025 ediciones temáticas como la propuesta de Halloween, apunta a eliminar barreras sociales y culturales, según explicó el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas. “Buscan generar condiciones para que todas las personas participen plenamente de la vida comunitaria”, afirmó.

Participación social, accesibilidad y servicios integrales

En cada edición, el Municipio garantiza condiciones de accesibilidad mediante servicios de locución, sonido, iluminación, seguridad, transporte y acompañamiento. Además, incorpora propuestas artísticas y espectáculos en vivo en articulación con la Secretaría de Cultura, para asegurar que cada encuentro sea una experiencia diversa y cuidadosa con las necesidades de los asistentes.

La directora del área de Discapacidad, Luciana Bordón, recordó que el proyecto se sostiene para ofrecer espacios de recreación que muchas personas “esperan durante todo el año”. Subrayó que la política pública mantiene una perspectiva de igualdad de condiciones y participación activa para todas las personas con discapacidad.

Una gala que reafirma el compromiso con la inclusión

Con la última fiesta del año, “Sin Etiquetas” cerró un 2025 marcado por una alta participación y por actividades que fortalecieron el vínculo comunitario. La gala de Ele Multiespacio ratificó la importancia de ofrecer entornos accesibles, de disfrute y con acompañamiento especializado, con el horizonte puesto en una agenda inclusiva ampliada para 2026.