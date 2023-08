Transición Luque-Macharashvili: las perspectivas para Comodoro, la relación con "Nacho" Torres y el rol clave de Maxi Sampaoli

En medio de la transición entre las administraciones de Juan Pablo Luque y Othar Macharashvili en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el intendente electo -y actual viceintendente- ha delineado una visión clara de la colaboración entre ambos líderes y las prioridades de su gestión.

Tras la vorágine electoral, el cambio de mando en la capital petrolera se presenta como un proceso gradual de continuidad y adaptación, con un enfoque en la colaboración, la coordinación y la participación activa de los diferentes actores de la gestión.

La relación entre Macharashvili y Luque se ha presentado como una continuidad de gestión política y técnica, con una evolución gradual en las improntas de trabajo. Según palabras del propio Macharashvili en diálogo con Radio del Mar: "Nosotros venimos con una continuidad de gestión política y técnica, pueden cambiar improntas, pero eso se va haciendo en forma gradual, charlando con los funcionarios que están hoy y con los empleados de distintos sectores".

Luque junto al intendente electo, Othar Macharashvili.

El foco inicial de la transición se centra en la elaboración conjunta del presupuesto para el año 2024, una tarea clave en medio de la incertidumbre económica generada por la inflación y su impacto en la obra pública. Macharashvili advierte sobre la necesidad de brindar previsibilidad a las empresas constructoras y subraya la importancia de garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura.

"Esa transición se viene haciendo desde hace tiempo, hoy vemos algunas cosas en forma distinta y las iremos plasmando en forma gradual, no en forma disruptiva como puede ser un cambio de gestión política, de distintos signos”, afirmó Othar.

El papel de Juan Pablo Luque después del 10 de diciembre

En otro tramo de la entrevista con Radio del Mar, Othar Macharashvili habló sobre el futuro del intendente Juan Pablo Luque e indicó que "seguirá participando en política". Por otro lado, ante la consulta si debe presidente el Partido Justicialista de Chubut, aseguró que "es una cuestión personal que deberá resolver él”.

El rol de Maxi Sampaoli, viceintendente electo

Un aspecto llamativo en la futura dinámica de trabajo es el rol del viceintendente Maxi Sampaoli. Macharashvili planea aprovechar su capacidad de coordinación y su cercanía al presidente del Concejo para fortalecer la participación y la colaboración entre las distintas instancias de la gestión municipal.

Maximiliano Sampaoli, viceintendente electo de Comodoro Rivadavia.

“Vengo charlando desde antes de ser intendente electo con muchos secretarios, directores y empleados. Esa es mi impronta, con participación y charla activa con distintos sectores y con la comunidad. Con Maxi (Sampaoli) hemos acordado que va a ser un municipio con mayor participación y un vínculo mucho más estrecho entre el intendente y el presidente del Concejo”, declaró el intendente electo.

En esa línea, agregó: “Va a tener una función como un coordinador, por la gestión que ya viene realizando, va a trabajar conmigo día a día, como un secretario coordinador o como le quieran llamar, no me preocupan los títulos, pero será un vínculo directo entre nosotros, en el día a día”.

Por otro lado, Macharashvili no adelantó los nombres de los funcionarios que integrarán su gabinete, aunque indicó que le gustaría que Germán Issa Pfister continúe como secretario de Economía.

La relación con Ignacio "Nacho" Torres, el gobernador electo de Chubut

El jefe comunal electo también resalta su intención de mantener una relación fluida y constructiva con el gobernador electo, Ignacio Torres. Ambos dirigentes han sostenido charlas informales y planean una serie de reuniones de análisis técnico para abordar los desafíos que enfrenta la provincia de Chubut.

En ese tenor, Macharashvili confió en que la relación con "Nacho" Torres va a ser “un vínculo adulto entre dos funcionarios, que deberemos trabajar en una misma meta, para que esta provincia siga saneándose y creciendo, para que vengan inversiones y generen más puestos laborales. Y para que este municipio siga su transformación y su pujanza, para beneficio de la gente”.

Ignacio 'Nacho' Torres, gobernador electo de Chubut.

“Estamos convencidos de que no nos vamos a salvar solos, no creo en aquellos que dicen ‘vienen por todo’, porque eso provocaría un perjuicio tanto para los que vengan como para los que estamos. Debemos poner la inteligencia política y emocional sobre la mesa, para trabajar juntos. Creo que Comodoro Rivadavia, que provee la mayor carga de energía, en sus distintas formas, hacia todo el país debe tener la recompensa, en una provincia que es la que menos aportes recibe del Tesoro Nacional, porque no se hicieron bien las gestiones necesarias”, manifestó.

Macharashvili subrayó la necesidad de trabajar en conjunto para lograr el desarrollo y crecimiento de la provincia, atraer inversiones y generar más puestos de trabajo. Además, hizo hincapié en la importancia de gestionar de manera efectiva los recursos y de establecer una relación madura y colaborativa para beneficio de la comunidad