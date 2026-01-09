Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tomás Bonilla, el destacado nadador nacido en Río Gallegos se prepara para nuevos desafíos de su carrera deportiva en aguas frías: competir en la Winter Swimming World Cup, que se disputará en Suecia del 28 de febrero al 1 de marzo, y luego en la Winter Swimming World Championship, en Finlandia, del 2 al 8 de marzo de 2026. Para poder hacerlo, lanzó una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos y afrontar los costos de una disciplina que, en Argentina, se sostiene exclusivamente a pulmón.

“Yo actualmente me estoy dedicando a lo que es aguas gélidas, de 0 a 5 grados. Siempre fui nadador de pileta, siempre me gustó competir, ya sea en cualquier tipo de agua. Donde haya una carrera, yo quiero estar”, contó Bonilla en diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos.

Tomas Bonilla, nadador de Río Gallegos.

El vínculo con la natación comenzó temprano y tiene raíces bien patagónicas. “Yo nací en Río Gallegos y desde los cinco años nadé en el Club Hispano. Estuve ahí hasta los diecinueve y después me fui a estudiar a Córdoba”, relató. Allí continúa su formación académica en Educación Física, carrera que está a punto de finalizar, mientras sostiene su preparación deportiva.

Su incursión en las aguas frías es relativamente reciente, pero intensa. “Desde 2024 empecé con esta disciplina. Mi primera experiencia fue en El Calafate, en el Mundial. Después participé también en 2025 y ahora se dio la posibilidad de ir más para afuera, siempre con el apoyo de mi gente del sur”, explicó.

Sobre la particularidad de la disciplina, Bonilla fue claro: “Es un deporte totalmente autofinanciado. Acá no hay federación ni nada que nuclee a los deportistas. En Europa sí está mucho más desarrollado, pero acá recién se está empezando a escuchar”. Y agregó: “Estaría bueno que haya algún día una estructura, pero por ahora es así, cada uno se banca su camino”.

El nadador santacruceño sueña con un 2026 de éxitos.

La exigencia no es solo física. “La cabeza es lo principal”, afirmó sin rodeos. “Además de nadar rápido y tener resistencia, se trabaja mucho la mentalidad, la respiración, el estar tranquilo, no estar acelerado. Un paso falso puede ser lo que te termine sacando del agua”.

El acceso a las competencias internacionales llegó a partir de su participación en eventos nacionales. “En 2025 hubo un clasificatorio en El Calafate. De ahí salió la posibilidad de clasificar al Mundial de Finlandia. Después vi el calendario y estaba la Copa del Mundo en Suecia, que es pegadita, así que dije: ya que estamos allá, hacemos un dos por uno”, contó entre risas.

Ese roce competitivo fue clave para medirse. “En mi primera edición vino un chico ruso que daba bastante competencia. Después vinieron dos rusos más y un polaco que tenía récords mundiales en pruebas cortas. Eso te sirve para saber con quién te vas a encontrar y cómo estás parado”.

En Córdoba, el entrenamiento se adapta a la realidad geográfica. “Durante el año entreno en pileta. En esta época también sumo aguas abiertas. Compito en lo que se cruce: torneos de pileta, aguas abiertas, todo suma”, señaló. “No tenemos aguas gélidas como en el sur, pero se trabaja igual”.

Para poder viajar y competir, Bonilla lanzó una rifa solidaria. “Estoy haciendo una rifa para tratar de cubrir una parte de los gastos, que son muchos. Pasajes, alojamientos, traslados. Los torneos suelen ser en puertos o en pueblos alejados, no siempre en las capitales”, detalló.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante Mercado Pago. “El alias es Oulu2026, a nombre de Tomás Gabriel Bonilla”, precisó, agradeciendo el acompañamiento. “La verdad que estoy muy agradecido por el apoyo y por el espacio”. Los interesados en obtener un número puede contactarse con Tomás vía Instagram: tomasbonilla242.

El sorteo se llevará a cabo el 15 de febrero, antes de su viaje a Europa previsto para el 23 del mismo mes, y los premios serán entregados una vez finalizado el sorteo.

En cuanto a los premios, el primer puesto incluye una mochila deportiva, un mes de pileta libre en el Club Hispano Americano y un par de antiparras Arena. El segundo premio consiste en un cuadro para corchos acompañado por un vino, mientras que el tercer premio será un cuadro decorativo con una cerveza. Toda colaboración, por mínima que sea, es importante para sostener una disciplina que se desarrolla de manera completamente autofinanciada y que permitirá a Bonilla representar a Río Gallegos y al país en competencias de nivel mundial.

Con la mira puesta en Suecia y Finlandia, Bonilla sabe que el desafío es enorme, pero no esquiva la magnitud del objetivo. “Representar a Río Gallegos y al sur es algo muy lindo. Es una responsabilidad, pero también un orgullo”.