Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, sufrió un paro cardiorrespiratorio en medio de una práctica de pretemporada.

El hecho sucedió este miércoles mientras el plantel realizaba los ejercicios habituales bajo las órdenes del entrenador Cristian Díaz. De manera repentina, Nievas, de 27 años, se descompensó, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia del club.

La tragedia se evitó gracias a la celeridad del cuerpo médico de la institución. Apenas se produjo el desmayo, los profesionales iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron un desfibrilador externo automático (DEA) que se encontraba en el predio. El arquero logró recuperar el conocimiento y los signos vitales antes de ser subido a la ambulancia.

Tras ser estabilizado en el campo, Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola. Según informaron fuentes oficiales, el jugador fue derivado directamente a la unidad de terapia intensiva.

Qué dijo el club

Ante lo sucedido, Deportivo Madryn emitió un comunicado oficial confirmando los hechos: “En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución”.

“Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia, y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad”, indicaron.

Además, el doctor Marcelo Ballari explicó en un video cómo procedieron.

“Está evolucionando favorablemente y se espera la evolución en estas 48 horas, pero está totalmente descomplejizado. Está siendo estudiado para determinar las causas por las cuales sufrió este evento”, manifestó el profesional.

Por último, recordó que el club cuenta con dos desfibriladores externos automáticos, las tablas de inmovilización, dispositivos de oxígeno y algunos otros elementos para los primeros auxilios.