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Tras meses de intensa preparación, Ortega buscará plasmar en la pista el trabajo realizado junto a su equipo con el objetivo de alcanzar una destacada actuación frente a un exigente nivel competitivo.

El debut de la patinadora argentina será el jueves 2 de julio, cuando desde las 11:50 presente su programa corto, mientras que el viernes 3 de julio, a partir de las 16:20, afrontará el programa largo, instancia decisiva para la clasificación final.

Abril Ortega durante la presentación que hizo su escuela Pattinagio del Sud en el CePARD. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La competencia podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Kick, mediante el canal WSAmerica, permitiendo que familiares, amigos y aficionados acompañen a la representante nacional desde distintos puntos del país y del continente.

Con la bandera argentina como inspiración y el respaldo de la escuela Patinaggio del Sud, Abril Ortega llegará al Campeonato Panamericano con la ilusión de dejar al país en lo más alto.

Su participación simboliza el fruto del esfuerzo, la disciplina y el compromiso que exige el alto rendimiento, además de reflejar el crecimiento que continúa experimentando el patín artístico argentino en el plano internacional.