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La ilusión argentina sigue más viva que nunca. En una noche inolvidable para el fútbol nacional, la Selección Argentina derrotó con autoridad por 3-1 a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 y selló su clasificación a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra en uno de los cruces más esperados del torneo.

Desde el pitazo final, las calles de todo el país se transformaron en un verdadero carnaval celeste y blanco. Miles de hinchas coparon plazas, avenidas y centros urbanos para celebrar una nueva victoria de un equipo que mantiene intacto el sueño de conquistar una nueva estrella mundial.

FOTO JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Alexis Mac Allister abrió el marcador con una precisa definición tras una gran jugada colectiva que desató el primer grito de la noche. Suiza reaccionó y encontró el empate en el complemento, pero lejos de perder el control, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni respondió con la jerarquía de sus figuras.

Julián Álvarez volvió a aparecer en el momento indicado para devolverle la ventaja a la Albiceleste con una definición de delantero de raza. Cuando el conjunto europeo adelantó sus líneas en busca de la igualdad, Lautaro Martínez liquidó el encuentro con un contragolpe letal que decretó el definitivo 3-1 y desató la locura de los miles de argentinos presentes en el estadio.

Una vez consumada la clasificación, las celebraciones se multiplicaron de norte a sur del país. En Río Gallegos, cientos de vecinos salieron espontáneamente a las calles para celebrar el histórico triunfo de la “Scaloneta”.

El principal punto de encuentro fue la emblemática esquina de la avenida Presidente Néstor Kirchner y San Martín, donde familias, grupos de amigos y automovilistas confluyeron para compartir la alegría.

FOTO LEANDRO FRANCO/lLA OPINION AUSTRAL

Banderas argentinas, camisetas de la Selección, cánticos y bocinazos le dieron color a una noche que quedará en el recuerdo de los santacruceños, con una multitud que festejó hasta altas horas de la madrugada al ritmo de “Muchachos” y otros clásicos del repertorio futbolero.

La clasificación adquiere un valor especial por el carácter mostrado por el equipo, que volvió a responder en una instancia decisiva y reafirmó su condición de candidato al título. El plantel exhibió solidez defensiva, equilibrio en la mitad de la cancha y una eficacia ofensiva que volvió a marcar diferencias.

Ahora, el horizonte presenta un desafío de máxima exigencia. En semifinales, Argentina se medirá con Inglaterra, en un duelo cargado de historia, rivalidad y emociones. Será un partido que volverá a captar la atención del planeta fútbol y que definirá uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

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Con el envión de una nueva victoria, un plantel repleto de confianza y un país completamente ilusionado, la Selección Argentina quedó a sólo dos partidos de la gloria. El sueño mundialista continúa y la esperanza de millones de argentinos sigue intacta.

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