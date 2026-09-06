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La Selección Argentina Sub 20 femenina tuvo un duro estreno en el Mundial de Polonia 2026. El equipo dirigido por Christian Meloni perdió 3-0 ante las anfitrionas en el Arena Katowice, en el partido que abrió oficialmente la competencia éste sábado 5 de septiembre.

El resultado obliga a la Albiceleste a cambiar rápidamente el foco. Argentina volverá a jugar el martes 8 de septiembre ante Benín, desde las 10:00, hora argentina, por la segunda fecha del Grupo A.

Un primer tiempo que terminó en desventaja

Argentina tuvo buenos momentos durante la primera parte y, según el informe oficial de la AFA, mostró solidez en ataque y manejo de la pelota. Sin embargo, Polonia fue efectiva cuando encontró sus oportunidades.

A los 26 minutos, Oliwia Związek abrió el marcador después de una acción que comenzó con Lena Świrska. Cuatro minutos más tarde llegó el segundo tanto: un córner terminó con un desafortunado gol en contra de Annika Paz.

La Selección intentó reaccionar y buscó el descuento, pero no consiguió trasladar su dominio de algunos pasajes del partido al resultado.

Ya en tiempo de descuento, Maja Zielińska marcó el 3-0 definitivo para las locales.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

La próxima presentación será ante Benín, una de las selecciones debutantes en la historia del Mundial Femenino Sub 20.

El partido se disputará el martes 8 de septiembre a las 10:00, nuevamente en el Arena Katowice. Argentina cerrará la fase de grupos el viernes 11 de septiembre a las 13:00 frente a México.

El equipo se prepara para enfrentarse a Benín el próximo martes.

Calendario de Argentina:

Polonia 3-0 Argentina — 5 de septiembre.

Benín vs. Argentina — 8 de septiembre, 10:00.

Argentina vs. México — 11 de septiembre, 13:00.

Todos los horarios corresponden a Argentina. Los partidos pueden seguirse por TV Pública y DSports.

Cómo se juega el Mundial

El Mundial Femenino Sub 20 de Polonia se disputa entre el 5 y el 27 de septiembre y reúne a 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro equipos.

Argentina integra el Grupo A junto a Polonia, México y Benín.

Al finalizar la primera fase avanzarán a octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros. A partir de allí comenzará la etapa de eliminación directa.

El plantel argentino

Christian Meloni conformó una lista de 21 futbolistas para afrontar la competencia.

Arqueras: Priscila Siben, Juana Schipper y Naila Zaninetti.

Defensoras: Alma Velasco, Carolina Ceniza, Sofía Quiroga, Julia Vinhas, Luzmila Ramírez, Luisana Araya y Morena Calvo.

Mediocampistas: Agustina Maldonado, Julieta Martínez, Brisa Jara y Camila Ochoa.

Delanteras: Julieta Aguilar, Mercedes Diz, Dolores Delgado, Violeta Álvarez, Pía Álvarez, Annika Paz y Giselle White.

En el debut ante Polonia, Meloni utilizó como titulares a Priscila Siben, Sofía Quiroga, Julia Vinhas, Agustina Maldonado, Carolina Ceniza, Alma Velasco Heim, Camila Ochoa, Brisa Jara, Julieta Aguilar, Mercedes Diz y Annika Paz.

Cómo consiguió Argentina la clasificación

La Albiceleste obtuvo su lugar en el Mundial a partir de su actuación en el Sudamericano Sub 20 2026.

En el hexagonal final, Argentina llegó a las últimas fechas con la necesidad de sumar puntos y respondió con dos victorias importantes: goleó 4-0 a Paraguay y luego superó 3-0 a Colombia, resultado que le permitió asegurar la clasificación.

Ante Colombia, Mercedes Diz marcó los tres goles de la victoria argentina.

Argentina terminó tercera en el hexagonal y consiguió clasificarse a dos Mundiales Sub 20 femeninos consecutivos, algo que no lograba desde 2008.

El antecedente que ilusiona

La Albiceleste llega a Polonia después de haber realizado su mejor actuación histórica en un Mundial femenino en la edición 2024.

En Colombia 2024 consiguió su primera victoria en la historia de los Mundiales Sub 20, al derrotar 1-0 a Costa Rica. También protagonizó un empate 3-3 ante Países Bajos antes de quedar eliminada en octavos de final frente a Alemania.

Ahora, después del golpe del debut ante las anfitrionas, Argentina deberá recuperarse rápidamente. El partido frente a Benín será clave para mantener viva la ilusión de avanzar a los octavos de final.