Ni Pelota Libre o Xuper TV: dónde ver la carrera de Franco Colapinto en el GP de Monza de la Fórmula 1 La escudería Alpine tuvo una gran clasificación luego de que Gasly lograra por primera vez en el año la primera posición y Franco Colapinto entre los 10 mejores.

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El piloto Franco Colapinto clasificó séptimo este sábado en el Gran Premio de Italia de la Formula 1. El poleman fue su compañero de Alpine Pierre Gasly, quien por primera vez en la temporada largará primero en la carrera que se desarrollará este domingo desde las 10 en el Autodromo Nacional de Monza.

El argentino tuvo una buena jornada de clasificación en territorio italiano luego de lograr una de sus mejores puestos pasando la Q1 en la cuarta posición con un tiempo de 1:22.662, mientras que su compañero Pierre Gasly se impuso el primer lugar por encima de Max Verstappen.

En la Q2, Colapinto bajó un poco su rendimiento, pero pasó sin problemas en el octavo lugar. Gasly lo hizo cuarto por debajo de Kimi Antonelli, Oscar Piastri y Lando Norris para seguir con su buen rendimiento en el GP de Italia.

La gran revelación llegó en la Q3 cuando a último momento, Gasly superó a todos y marcó el mejor tiempo (1:21.786) para ubicarse en la primera posición consiguiendo una clasificación histórica para la escudería Alpine. Mientras tanto, Colapinto sufrió inconvenientes que lo llevaron a ubicarse octavo y debido a una penalización a Kimi Antonelli subió un puesto.

Detrás del piloto francés de Alpine quedó George Russell (Mercedes, 1:21.846) y Oscar Piastri (McLaren, 1:21.966). Además, el líder del campeonato Antonelli finalizó séptimo en la clasificación. Sin embargo, largará en la última posición la carrera del domingo debido a una dura penalización de 30 puestos. “Kimi Antonelli recibirá una penalización en la parrilla para el Gran Premio de Italia como resultado de un cambio de motor planificado. El líder del Campeonato de Pilotos comenzará desde el fondo de la parrilla el domingo”, informó la FIA a través de un comunicado.

1. Pierre Gasly (Alpine) — 1m21s786

2. George Russell (Mercedes) — 1m21s846

3. Oscar Piastri (McLaren) — 1m21s966

4. Charles Leclerc (Ferrari) — 1m22s004

5. Lewis Hamilton (Ferrari) — 1m22s011

6. Max Verstappen (Red Bull Racing) — 1m22s070

7. Franco Colapinto (Alpine) — 1m22s220

8. Lando Norris (McLaren) — 1m22s256

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 1m22s286

10. Gabriel Bortoleto (Audi) — 1m22s517

11. Oliver Bearman (Haas F1 Team) — 1m22s756

12. Nico Hulkenberg (Audi) — 1m22s779

13. Liam Lawson (Red Bull Racing) — 1m22s821

14. Carlos Sainz (Williams) — 1m23s453

15. Esteban Ocon (Haas F1 Team) — 1m23s454

16. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) — 1m23s755

18. Alexander Albon (Williams) — 1m24s356

19. Valtteri Bottas (Cadillac) — 1m24s364

20. Sergio Perez (Cadillac) — 1m24s595

21. Fernando Alonso (Aston Martin) — 1m25s150

22. Lance Stroll (Aston Martin) — 1m25s222

23. Kimi Antonelli (Mercedes) — 1m22s093 (PENALIZADO)

EN VIVO: cómo ver el GP de Italia por TV y ONLINE

Esta carrera no será transmitida en vivo por Fox Sports y sólo se puede ver a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

y permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.