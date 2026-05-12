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El fútbol oficial de Río Gallegos finalizó la etapa regular de todos contra todos y ahora se prepara para lo más “picante”. Es que, con las posiciones ya definidas, cada equipo ya sabe contra quien jugará en busca del título.

En primer término, debemos repasar los resultados de la novena y última fecha que se jugó el pasado fin de semana.

En el primer partido del domingo, el Hispano Americano goleó en su casa a Defensores del Carmen por 5 a 0, finalizando de esta manera en la 6° posición con 10 unidades. Por el lado de Defensores, no tenía esperanza de clasificar a la siguiente fase ya que perdió todos sus partidos menos uno, en el que empató. Por lo tanto, con un solo punto de cosecha, el “Defe” terminó en la última posición con una diferencia de gol de -49, lo que deja entrever que deberá refundar el equipo para el próximo torneo si quiere aspirar a algo más.

En el segundo encuentro del día, en cancha de Boxing, el equipo de Boca derrotó en un gran partido a Unión Santacruceña por 3 a 2. De esta forma el equipo dirigido por Eduardo Martínez concluyó el torneo en la 5° ubicación con 11 porotos, mientas que los dirigidos por Claudio Leyenda quedaron 8° con 4 unidades.

Hispano se las verá con Bancruz buscando seguir en carrera. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

En otro partido que se disputó en cancha de Hispano Americano, el “Azzurro” conducido por Carlos Padín le ganó a Escorpión 3 a 1. Con esta victoria, Bancruz quedó 3°, con la misma cantidad de puntos que el “Alacrán” (15) pero una posición más arriba por diferencia de gol. Es decir que Escorpión finalizó 4°.

En el último cotejo del día domingo, con cobertura exclusiva de La Opinión Austral, Unión Petroleros Privados le ganó 1 a 0 al Boxing, logrando de esta manera la primera posición del torneo con 20 unidades y relegando al “Albiverde” al segundo escalón con 17. El equipo que quedó libre esta última fecha fue Ferro YCF, que terminó el campeonato 7° con 5 porotos.

Boxing finalizó 2° y jugará contra Ferro YCF. FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

Así las cosas, los cruces finales quedaron de la siguiente manera: UPP vs Unión Santacruceña; Boxing vs Ferro; Bancruz vs Hispano; Escorpión vs Boca.

Expectativa por la final del Torneo Clasificatorio

Tanto el Boxing Club como Bancruz están a la espera de conocer cuándo se disputará la final del Torneo Clasificatorio al Regional 2026. Recordemos que ambos equipos llegaron a esta instancia luego de vencer a Ferro, por el lado del Boxing, y a Unión Petroleros Privados e Hispano el conjunto bancario.

Se espera que en las próximas horas desde la Liga Sur den a conocer el día, cancha y horario tanto de este partido como de los cruces finales, aunque se especula con que el partido por el Clasificatorio sea el sábado 16/05 a las 16 horas en cancha de Boxing.

Bancruz espera la confirmación oficial del partido por la final del Clasificatorio. FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL