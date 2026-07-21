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El Torneo Provincial de Fútbol 2026 ya tiene definido su cuadro final y Bancruz conoce el desafío que deberá superar para continuar en carrera. El representante de la Liga Sur de Río Gallegos se medirá este domingo frente a Don Bosco de 28 de Noviembre, en la única semifinal del certamen.

El encuentro se disputará desde las 14:00 en el estadio Gustavo Soules, de Hispano Americano. El ganador avanzará a la final, prevista para el fin de semana siguiente, donde ya aguarda Racing de Puerto San Julián tras resultar beneficiado por el sorteo.

La definición del campeonato adquiere un valor especial, ya que el campeón obtendrá la clasificación directa al Torneo Regional Federal Amateur 2026, competencia organizada por el Consejo Federal de AFA que comenzará en agosto con un nuevo formato de disputa.

Tres equipos con el mismo objetivo

Bancruz llega a esta instancia luego de completar una destacada campaña en el Torneo Apertura de la Liga Sur. El elenco riogalleguense finalizó tercero en la fase regular, eliminó a Hispano Americano en cuartos de final y quedó eliminado en semifinales frente a Boxing Club, posterior campeón del certamen. En total, acumuló seis victorias y cuatro derrotas durante el primer semestre.

Por su parte, Don Bosco afrontará el compromiso tras un prolongado receso en la actividad oficial de la Liga Sur de la Cuenca Carbonífera. Antes del parate había disputado cinco encuentros, con un registro de dos triunfos, un empate y dos caídas.

Racing de Puerto San Julián también llega con varias semanas sin competencia. Su última presentación fue en las semifinales de la Liga Centro, donde quedó eliminado frente a Júpiter de Comandante Luis Piedra Buena.

La falta de continuidad futbolística será un factor común para los tres protagonistas del triangular decisivo, que deberán recuperar rápidamente el ritmo competitivo en una etapa donde no habrá margen para el error.

Un lugar en el Regional Amateur

Además de definir al nuevo campeón provincial, el torneo entregará el último boleto santacruceño al Torneo Regional Federal Amateur.

Hasta el momento ya tienen asegurada su participación Escorpión FC de Río Gallegos, Atlético San Julián y Deportivo Esperanza de El Calafate, campeones de sus respectivas ligas durante la temporada anterior. En tanto, Camioneros de Caleta Olivia confirmó que no disputará el certamen nacional por razones económicas.

Con ese panorama, Bancruz buscará dar el primer paso este domingo ante Don Bosco para mantener intacto el sueño de representar a Santa Cruz en la próxima edición del Regional Amateur.