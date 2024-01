Boca cobró el dinero de la cláusula de rescisión y Barco ya es jugador del Brighton

Boca Juniors recibió hoy en sus cuentas el pago de 10 millones de dólares por la cláusula de rescisión de Valentín Barco, por lo que el juvenil integrante del seleccionado argentino Sub 23 dejó formalmente de ser jugador "xeneize" y se incorporó al Brighton de Inglaterra.

Deducidos los impuestos, a Boca le quedarán 9,5 millones de dólares netos, en una operación que al no tratarse de una venta directa no deberá abonarle nada a Barco en concepto del pago de porcentaje para el jugador, ni tampoco la comisión para el representante del futbolista.

Barco, de 19 años, ya cumplió con la revisión médica, que el martes pasado se realizó en una clínica porteña, y hoy desde una oficina de Puerto Madero firmó su contrato por cinco años con el club inglés, hasta diciembre de 2029.

En el Brighton & Hove Albion, el "Colo", surgido de la cantera "xeneize", será compañero del argentino Facundo Buonanotte, ex Rosario Central. Su incorporación al plantel del club ubicado en la ciudad homónima, en la zona costera del sur de Inglaterra, se concretará a mediados de febrero, una vez que concluya la participación del combinado "albiceleste" en el Preolímpico en Venezuela.

Con las redes sociales divididas entre quienes lo defienden y quienes lo critican duramente por su decisión de ejecutar una cláusula de rescisión a todas luces de bajo valor (aunque todos reconocen sus cualidades como jugador), Barco deja como recuerdo buenas actuaciones en 35 partidos jugados, dos goles, 4 asistencias y un título ganado como integrante del plantel de Boca que obtuvo la Liga Profesional 2022.

La pésima relación que tiene la dirigencia de Boca con el representante del futbolista, Adrián Ruocco (el mismo que representa a Carlos Tevez), impidió tiempo atrás un acuerdo para la extensión del contrato entre el club de la Ribera y el padre de Barco cuando el jugador aún era menor.

Como consecuencia de esa situación, el futbolista firmó en 2022 un contrato que vencía a fines de 2024 con una cláusula de 10 millones de dólares, muy baja para el mercado internacional, que ahora aprovechó el Brighton de la Premier League inglesa. (Télam)