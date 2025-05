Alejandro Lezano, el trabajador de 35 años que sufrió un accidente laboral que lo llevó a perder una extremidad de su cuerpo en la localidad de Los Antiguos, habló desde su cama del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y lamentó que lo que le ocurrió le cambió la vida -a él y su familia- por siempre. La situación ocurrió el martes 22 de abril alrededor de las 22:56 horas, cuando el municipal y sus compañeros trabajaban recogiendo residuos con un camión volcador, dado a que el recolector se había roto.

Uno de los compañeros de trabajo del joven, que habló con el personal de la Comisaría “Cabo Enrique Grippo” había relatado en su momento que cuando el camión iba por la calle Perito Moreno y, al doblar hacia Casino Bugarin, sintió que el vehículo había arrollado algo. Cuando frenaron el rodado, se dieron cuenta que Lezano se encontraba colgado del espejo retrovisor, se había caído y su pie izquierdo había sido aplastado por una de las ruedas del camión.

Inmediatamente, Alejandro Lezano fue trasladado hasta el Hospital Distrital, donde lo estabilizaron dado a que había ingresado con una hemorragia. Lo derivaron hasta el centro de salud de la localidad calentense, donde se encuentra hospitalizado en estos momentos, después de haber sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, dado a que la lesión le provocó una fuerte infección.

Desde el nosocomio, Lezano habló con FM La Vanguardia y comentó: “La gente no entiende lo que me está pasando y es algo muy complicado, no voy a volver a caminar como caminaba antes, mi trabajo consistía en correr, así que imaginen como va a ser desde ahora en adelante… mi vida va a cambiar para toda la vida, y no solo la mía, sino que la de mis hijos, la de mi señora y la de mi familia”. El hombre mostró cómo le quedó la pierna luego de las operaciones.

Finalmente, lamentó que “hay mucha gente que ha salido a hablar como el señor Victor Pennisi, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Los Antiguos, quién habló muy libremente sobre lo que me pasó diciendo que fue una cadena de malas decisiones, y yo siento que me está echando la culpa a mí también sobre lo que pasó y realmente fue un accidente, pero en ese camión nosotros no tendríamos que haber estado trabajando porque no estaba preparado para esa función”, cerró.