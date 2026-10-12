Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Boca Río Gallegos celebra este lunes 12 de octubre sus 81 años de historia, una trayectoria que forma parte de la memoria deportiva de la capital santacruceña. Desde su fundación, en 1945, la institución construyó una identidad propia en el fútbol regional, con los colores azul y amarillo como bandera, títulos que marcaron distintas épocas y el desafío permanente de competir al máximo nivel.

El “xeneize” nació con el objetivo de reorganizar la actividad futbolística de un sector de Río Gallegos y adoptó el nombre y los colores del histórico Boca Juniors de Buenos Aires. Con el paso de las décadas, el club se consolidó como uno de los protagonistas del fútbol local y consiguió trascender las fronteras de Santa Cruz para competir en certámenes organizados a nivel nacional.

A lo largo de su recorrido, Boca supo construir una historia de crecimiento, esfuerzo y competencia. Su palmarés en la Liga de Fútbol Sur incluye cuatro campeonatos oficiales: los correspondientes a las temporadas 2008, 2009, 2012 y 2013. Aquellas conquistas lo ubicaron entre los equipos capaces de marcar una época en el ámbito futbolístico de Río Gallegos y alimentaron la identificación de sus simpatizantes con la camiseta azul y oro.

Sin embargo, la historia del club no se limita a los torneos regionales. Boca también tuvo participación en competencias federales, una etapa que le permitió medirse con equipos de distintos puntos del país y proyectar el nombre de Río Gallegos más allá de la Patagonia. En 2009 se consagró campeón del Torneo del Interior, conocido también como Argentino C, y posteriormente disputó cinco temporadas del Torneo Argentino B, entre 2009 y 2014.

Otro capítulo destacado de su recorrido fue su participación en la Copa Argentina. El equipo santacruceño disputó tres ediciones consecutivas, entre las temporadas 2011-2012 y 2013-2014, y consiguió nueve victorias en doce partidos, según los registros históricos publicados por la organización del certamen. Entre esos resultados sobresalió el triunfo por 1-0 como visitante frente a Villa Mitre, una muestra de la capacidad del conjunto riogalleguense para competir fuera de su provincia.

La vida institucional también tuvo momentos importantes. En mayo de 2011 se inauguraron las renovadas instalaciones del club, en un acto que contó con la participación de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y que representó un avance para la infraestructura deportiva de la ciudad. La sede, ubicada sobre la avenida Roca, se convirtió en un espacio de referencia para las actividades de la institución y su vínculo con la comunidad.

En el plano futbolístico, Boca continúa formando parte de la Liga de Fútbol Sur, donde cada temporada renueva sus objetivos y busca mantenerse en la pelea frente a los principales equipos de la región. Durante 2026, el entrenador Eduardo “Mono” Martínez trabaja en la conformación de un plantel competitivo, con incorporaciones destinadas a fortalecer al equipo de cara a la segunda parte de la temporada. Entre ellas se destaca la llegada del delantero Joaquín “Ruso” Guzmán, quien aportó goles y se convirtió en uno de los nombres salientes del conjunto xeneize.

A 81 años de su nacimiento, Boca de Río Gallegos celebra una historia construida entre conquistas locales, experiencias nacionales y el compromiso de quienes defendieron sus colores en distintas generaciones. Su recorrido también refleja el valor de los clubes como espacios de encuentro, pertenencia y desarrollo deportivo en una ciudad donde el fútbol ocupa un lugar central.

El aniversario encuentra al “xeneize” con nuevos desafíos por delante y con la responsabilidad de mantener viva una tradición que atraviesa generaciones. Porque detrás de cada título, cada partido y cada jugador que vistió la camiseta azul y oro existe una historia colectiva que sigue escribiéndose en las canchas de Río Gallegos.