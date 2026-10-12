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Boca de Río Gallegos tuvo una tarde demoledora y se impuso por 12-0 ante Defensores del Carmen, en un encuentro en el que Joaquín “Ruso” Guzmán se convirtió en una de las grandes figuras al marcar cinco goles. Tras el partido, el móvil de La Opinión Austral dialogó con el delantero del conjunto xeneize y con Jonathan Rivas, defensor del equipo derrotado, quienes analizaron el presente de sus respectivos planteles.

Guzmán, protagonista de una actuación goleadora sobresaliente, reconoció que nunca había convertido cinco tantos en un mismo partido y expresó su satisfacción por el rendimiento individual y colectivo. “Estoy muy contento, una tarde muy linda”, señaló el atacante, quien remarcó que el grupo atraviesa un buen momento y se encuentra enfocado en la competencia.

“Estamos muy concentrados en el torneo, muy metidos, muy motivados y hoy, gracias a Dios, los frutos se están dando”, sostuvo el delantero. Además, destacó que Boca continúa en lo más alto de la tabla, compartiendo el liderazgo, y dejó en claro cuál es la meta del equipo: “Con la humildad con la que venimos trabajando, tenemos que seguir buscando los objetivos que tenemos, que es salir campeón”.

Joaquín “Ruso” Guzmán conduce con la 10 en la espalda. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En esa misma línea, Guzmán explicó que el primer gran desafío es finalizar la etapa regular en la mejor posición posible para afrontar los cruces eliminatorios con confianza y llegar en condiciones de competir por el título. “Nuestro primer objetivo es terminar en lo más alto de la tabla para posteriormente pensar en los mata-mata. Construimos un grupo y un equipo en base a eso, para que cuando lleguen los cruces tengamos un equipo competitivo, a la altura de la liga”, afirmó.

El atacante también valoró su adaptación al fútbol de Río Gallegos y el recibimiento que tuvo desde su llegada al club. Según contó, tanto sus compañeros como la institución le brindaron un espacio en el que se siente cómodo y acompañado. También destacó el vínculo con el entrenador, el “Mono” Martínez, a quien conocía de su etapa como compañero.

“Los chicos del club me acogieron muy bien desde el primer momento. El ‘Mono’ es un DT al que conocí siendo compañero, así que estoy muy contento por el grupo que se creó. En el club me tratan muy bien desde que llegué”, expresó.

Antes de despedirse del móvil de La Opinión Austral, Guzmán tuvo un saludo especial para su familia y para su ciudad de origen. “Quiero saludar primero a mis viejos, que siempre me están mirando, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a todo Truncado, que siempre está a la expectativa de mi camino”, manifestó.

Del otro lado, la goleada dejó al descubierto el complejo presente que atraviesa Defensores del Carmen. Jonathan Rivas, uno de los referentes del equipo dentro del campo de juego, habló con el móvil de La Opinión Austral y reconoció el difícil momento que vive la institución, tanto en lo deportivo como en su funcionamiento interno.

“Es doloroso”, resumió el defensor al describir sus sensaciones tras la derrota. Rivas, quien llegó desde El Calafate, recordó la historia de la institución y expresó su preocupación por la falta de acompañamiento dirigencial. “Entiendo que en un momento fue un club muy grande. Estamos dando la cara y por ahí no estamos muy apoyados en la parte dirigencial. Somos pocos los que estamos viniendo a dar la cara”, sostuvo.

El futbolista también hizo referencia a las dificultades que se presentan durante la semana, con situaciones internas que, según explicó, terminan repercutiendo en el rendimiento del equipo durante los partidos. En ese contexto, señaló que el plantel intentará cerrar el año de la mejor manera posible y luego evaluar cómo continuar.

Pese a las adversidades, Rivas destacó el compromiso de los jugadores que siguen defendiendo los colores de Defensores del Carmen. Aseguró que, más allá de las diferencias que puedan surgir fuera del campo, el grupo intenta mantenerse unido cuando llega el momento de competir.

“Hay que defendernos. Por más que pasen cosas, las diferencias quedan afuera y adentro somos un equipo”, afirmó el defensor, quien también reconoció que varios integrantes del plantel tienen una edad avanzada y dificultades para sostener el ritmo físico de la competencia.

En medio de la frustración por el resultado, Rivas también tuvo palabras de reconocimiento para Boca, al destacar la actitud del rival durante el encuentro. “Quiero felicitar al club Boca porque no nos sobró en ningún momento, jugaron a la pelota y eso habla muy bien de ellos. Es un ejemplo también”, expresó.

Por último, consultado sobre una de las acciones arbitrales del partido, el defensor evitó polemizar y reconoció que el árbitro puede cometer errores. Incluso, aclaró que en la jugada del penal que lo involucró consideró que el contacto había sido en la zona de la panza, aunque prefirió no profundizar en la cuestión.

Así, la goleada de Boca por 12-0 dejó dos realidades diferentes. Por un lado, un equipo xeneize que se mantiene en la pelea por el campeonato, con confianza y una contundente demostración ofensiva liderada por los cinco goles de Guzmán. Por el otro, un Defensores del Carmen que atraviesa dificultades y busca sostenerse a partir del compromiso de sus jugadores, con la intención de terminar la temporada de la mejor manera posible.