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El equipo femenino Sub 14 del Atlético Boxing Club cerró una enorme participación en la tercera edición del CAPAPROV, Campeonato Argentino Patagónico Promocional de Vóley, con un meritorio segundo puesto. Las chicas del “Albiverde” llegaron hasta la gran final del certamen, disputado en Comodoro Rivadavia, y terminaron consagrándose subcampeonas luego de una campaña en la que demostraron crecimiento, carácter y un gran nivel colectivo.

El conjunto dirigido por Martín Nogueira, acompañado por Fabiola Vera, tuvo una destacada actuación desde el comienzo de la competencia. Luego de quedarse con el primer lugar de su zona en la etapa inicial, Boxing accedió a la fase campeonato, instancia reservada para los ocho mejores equipos del torneo.

En esta etapa decisiva, los ocho conjuntos fueron divididos en dos zonas de cuatro equipos, enfrentándose todos contra todos. Los ganadores de cada grupo obtenían el pasaporte directo a la gran final, por lo que cada partido adquiría una importancia determinante.

Boxing afrontó esa instancia con una jornada que terminó siendo inolvidable. El martes, las santacruceñas comenzaron con una victoria por 2-0 frente a Laprida, dando un paso importante en la búsqueda de la clasificación.

El miércoles al mediodía llegó uno de los partidos más exigentes del torneo. En un verdadero partidazo, las chicas del Albiverde superaron 2-1 a AMUVOCA en tie break, después de protagonizar un encuentro durísimo y de gran intensidad. El triunfo les permitió llegar al último compromiso de la zona con grandes posibilidades de quedarse con el primer lugar.

La clasificación se terminó de concretar con otra gran actuación. Boxing derrotó 2-0 a San Lorenzo de Puerto Deseado en un partido en el que volvió a mostrar un sólido funcionamiento colectivo. Con ese resultado, el equipo santacruceño se aseguró el primer puesto de su zona y obtuvo el pasaje directo a la gran final del CAPAPROV.

El último desafío fue ante Estrella Vóley de Río Grande, en una definición en la que estaba en juego el título patagónico. Esta vez, Boxing no pudo repetir las actuaciones anteriores y terminó cayendo por 3-0, resultado que dejó al equipo fueguino con el campeonato.

La derrota en la final generó, lógicamente, la tristeza propia de haber quedado tan cerca de la consagración. Sin embargo, el resultado no puede opacar todo lo realizado por las jóvenes jugadoras a lo largo de la competencia.

Las Sub 14 del Boxing compitieron ante rivales de distintos puntos de la Patagonia, superaron instancias decisivas y demostraron estar a la altura de una competencia de gran exigencia. El triunfo ante AMUVOCA en tie break y la posterior victoria frente a San Lorenzo de Puerto Deseado fueron parte de una fase campeonato en la que el equipo supo responder en los momentos determinantes.

El título quedó en manos de Estrella Vóley de Río Grande, pero Boxing se despidió de Comodoro Rivadavia con la satisfacción de haber llegado hasta la última instancia y con un merecido subcampeonato. Un cierre que confirma el buen presente del vóley formativo del “Albiverde” y que deja una base más que positiva de cara a los próximos desafíos.