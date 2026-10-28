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Tal como esta la situación, el Atlético Boxing Club debe ganar por dos goles para ir a una definición por penales frente a Escorpión el próximo domingo, lo que plantea un panorama que el equipo no vivía desde 2023 cundo perdió frente a Jorge Newvery de Comodoro, aunque hasta allí venía salvando la situación en la tercera etapa desde la época de la pandemia, por lo que menuda responsabilidad tendrá por delante el árbitro que será de Trelew y que se llama Nicolás Conejero y sus asistentes Josué Caleb y Angel Diaz mas el cuarto que se llama Santiago Van Dick.

Todo esto viene a cuento porque si bien en 2020 durante la pandemia no jugó el “petit” torneo Regional y solo se presentaron Los Cuervos de Ushuaia y el Atlético de Santa Cruz, en los cinco años restantes a la fecha salvo la caída del 2023, siempre el albiverde superó la tercera ronda con cierta comodidad, a pesar de la calidad y variedad de sus rivales, incluso en años de mucha igualdad con los demás.

Este año y luego del 3 a 0 que sufrió el pasado domingo en su casa frente al campeón Escorpión, llegará al partido revancha con la necesidad de ganar por la misma diferencia para definir por penales como premisa mínima, frente a un equipo afianzado con el que mantiene una rivalidad notable en los últimos tres años desde que los rivales ingresaron al Torneo Federal Amateur.

Esto complica las cosas para Matías Clavel y su gente con un año pasado donde fue mas sencillo y donde los albiverdes llegaron hasta la etapa final en la región patagónica frente a La Amistad, con un camino abierto a grandes posibilidades lo que se truncó sobre el final, por lo que parecía que este año podría ser similar, pero el escollo del domingo cambió absolutamente los planes.

Si bien como digimos no jugó el torneo del 2020, en el 2021 apareció en tercera ronda ganándole a Independiente de San Julián por 1 a 0 y 3 a 0 en el mes de enero de ese año, donde compartió con Defensores de Pico Truncado y Banfield de Puerto Deseado, y si bien luego caería en cuarta ronda con Newvery de Comodoro, la tercera ronda lo vio ganador con solvencia.

Al año siguiente en 2022 superó la segunda ronda dejando en el camino al clásico Camioneros de Río Grande por 4 a 1 y 2 a 0 para medirse con Huracán de Comodoro en una apretada definición de tercera ronda con 1 a 0 a favor y en contra en ambos partidos pero con resolución favorable en el final en aquel recordado encuentro del 17 de diciembre de 2022, a horas del cumpleños de la ciudad.

En 2023 la cosa sería distinta con una etapa clasificatoria con el Deportivo Esperanza y con Ferrocarril a quienes dejó en el camino, pero enfrente tendría en la tercera ronda nada menos que a Jorge Newvery de Comodoro, un rival mas que conocido (jugó su primer partido por el Regional en 1973 ganando el Boxing), pero en ésta ocasión los comodorenses se quedarían con lo mejor luego de ambos encuentros que terminaron 1 a 0 y 2 a 1 favorables a los de la capital petrolera.

Se vendría la tercera ronda en 2024 y Boxing tiene enfrente a su actual rival Escorpión y juegan entre el 7 al 15 de diciembre de 2024 donde los albiverdes ganan los dos encuentros por 1 a 0 tomando distancia y preparándose porque por delante tendría a la CAI comodorense, pero la tercera ronda ya era historia con este nuevo rival que aparecía en el Torneo Regional Amateur, y finalmente en 2025 y en tercera ronda los albiverdes dejan afuera al clásico Camioneros de Río Grande por 1 a 1 y 2 a 1 para ir al paso siguiente frente a Newvery pero superando la tercera ronda.

Evidentemente esta tercera ronda le ha sido favorable en la mayoría de las oportunidades a los albiverdes, preo en este caso se pressenta una situación muy complicada que se resuelve este domingo y que pone al club frente a una definición que no tenía tan dificil desde aquel recordado panorama que vivió en 2014 frente a Banfield de Puerto Deseado, perdiendo como visita y ganándole como local, porque tuvieron que remontar un 2 a cero abajo como el actual y lo lograron.

Rivalidad con Escorpión

Mas allá de las diferencias históricas de ambas instituciones, en los últimos años en el Torneo Regional los albiverdes han tenido preponderancia sobre el rival dado que en 2025 lo dejaron afuera donde el 7 de diciembre de 2025 ganó Boxing y repitió la victoria por la mínima diferencia el 15 de ese mes para pasar a la etapa siguiente y en 2026 el empate de 2 a 2 del 14 de marzo de este año no hizo mas que predisponerlos para esta etapa que viene prolongándose desde aquel otro empate del 20 de octubre de 2023 también por 2 a 2, por lo que la paridad venía siendo efectiva en los últimos años, y por ello la resultante del primer encuentro del domingo pasado, cambió absolutamente las reglas de juego entre ambos y todo se apresta para la definición dominguera.

Tan importante será que el mismo día juegan River y Boca y en Río Gallegos Boxing y Escorpión, por lo que el fútbol será el tema obligado del domingo sin lugar a dudas, excluyente de cualquier otra opinión, y allí estaremos para comprobarlo en vivo.