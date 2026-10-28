El Salvador se prepara para albergar la FIBA 3×3 AmeriCup 2026

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Del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2026, El Salvador será sede de uno de los eventos deportivos más emocionantes del año: la FIBA 3×3 AmeriCup 2026. 1xBet, socio global de apuestas de FIBA, apoyará activamente esta celebración continental del deporte.

Magnitud y participantes

Este año, las mejores selecciones nacionales masculinas y femeninas de toda América competirán por los títulos. Los países participantes incluyen a algunas de las principales potencias deportivas de la región:

Selecciones nacionales masculinas: Canadá, Chile, Argentina, México, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Jamaica, Uruguay, Haití, Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Canadá, Chile, Argentina, México, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Jamaica, Uruguay, Haití, Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Selecciones nacionales femeninas: Canadá, Chile, Argentina, México, Venezuela, Brasil, República Dominicana, Jamaica, Paraguay, Cuba, Uruguay, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

En la AmeriCup, todas las selecciones nacionales estarán preparadas para demostrar sus habilidades y ofrecer su mejor rendimiento. Incluso sin la participación de Estados Unidos, el torneo promete ser altamente competitivo: cinco selecciones masculinas y cuatro femeninas se encuentran entre las 20 mejores del mundo en sus respectivas categorías.

El Salvador: nueva capital del baloncesto 3×3

La elección de El Salvador como país anfitrión pone de relieve su prestigio dentro de la comunidad internacional del baloncesto. Además, los organizadores ya han confirmado que El Salvador seguirá albergando este prestigioso torneo en 2027. Esto convierte a la próxima competición en un hito importante para el desarrollo y la popularización a largo plazo del baloncesto 3×3 en todo el continente.

Con una casa de apuestas confiable a su lado, los aficionados podrán disfrutar de una experiencia emocionante, análisis detallados de cada partido y las mejores condiciones para sentirse realmente conectados con sus equipos favoritos. ¡Sigue el torneo a través del enlace y disfruta del baloncesto de clase mundial con 1xBet!

Acerca de 1xBet

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Acerca de FIBA

FIBA es el organismo rector del baloncesto mundial, fundado en 1932. La organización reúne a 212 federaciones nacionales de todos los continentes y supervisa las reglas internacionales del baloncesto, así como los campeonatos mundiales y continentales, incluida la FIBA 3×3 AmeriCup. Desde su primera edición en 2021, la competición masculina ha sido ganada por Estados Unidos (cuatro victorias) y Puerto Rico (una victoria), mientras que los títulos femeninos han sido conquistados por Estados Unidos (tres veces) y Canadá (dos veces). En 2026, el campeonato se celebrará en El Salvador, lo que marcará la primera vez que un país centroamericano albergue una competición de este nivel.

Es solo válido para el territorio de la Unión Europea donde la empresa se encuentre habilitada. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Juega con responsabilidad el juego puede ser adictivo y poner en riesgo tu salud mental. Si necesitas ayuda contactate con los organismos dedicados a tal fin en tu país.