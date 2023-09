El 29 de octubre comienza una nueva edición del Torneo Regional Amateur donde, Boxing Club de Río Gallegos buscará llegar lo más lejos posible. Conoce bien cómo hacerlo y sabe que necesita convocar jugadores de la región para que se sumen al plantel que estará dirigido por Lucas Soto.

Este martes llegó el primer jugador de refuerzo, se trata de Exequiel Ranquilche, joven de Río Negro, un polifuncional de 25 años que viene de defender los colores del Club Unión Progresista de Allen.

Al sur

El albiverde no era el único interesado por este talento juvenil por lo que La Opinión Austral le consultó sobre qué lo hizo aceptar la propuesta de uno de los clubes que representará a Santa Cruz “me motivó contar con compañeros y colegas en Río Negro que han jugado en este club y me han dicho que es muy grande y muy serio. Eso me llevó a aceptar la propuesta”.

El igual que todo jugador que tiene las mejores expectativas para lograr junto al equipo que representa es “ayudar al equipo de la mejor manera y tratar de dejarlo en lo más alto que es donde se merece estar”.

El martes luego de presentarse ante el presidente Leonardo Mata tuvo la oportunidad de recorrer las instalaciones “muy lindo, me gustó. Quedé muy conforme con la gente, el personal, todo con muy buena onda”.

Consultado sobre la reacción de su familia, comentó “quedaron un poco tristes porque me venía lejos pero están contentos con mi decisión”.

Cuántos más

Boxing continúa trabajando y en tratativas para sumar incorporaciones con vistas al Regional que comenzará en octubre. Por el momento trascendió que no serían más de 6 pero eso tiene mucho que ver con el presupuesto con el que cuentan para afrontar este certamen que se jugará en zonas de 3 o 4 equipos utilizando el criterio de cercanía geográfica.

La fase clasificatoria y uno o dos cruces playoffs se disputarán antes del receso por las festividades y quedarán otros uno o dos enfrentamientos más, junto a la posterior definición de los ascensos, para los primeros meses de 2024 para pasar a los posteriores cruces playoffs hasta llegar a los 4 ascensos.