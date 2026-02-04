Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De acuerdo a lo previsto, el equipo del Atlético Boxing Club está en viaje hacia loa ciudad de Cipolletti en la provincia de Río Negro, donde jugará la última instancia por el título patagónico del Torneo Regional Amateur con el local La Amistad, como revancha del primer encuentro que se disputara la pasada semana en el “Pichón Guatti” de Río Gallegos.

El equipo local con una dilatada trayectoria en el torneo, encara esta posibilidad luego de un empate en dos tantos por lado que se dio en su propia cancha sobre el final del encuentro, cuando los albiverdes ganaban por 2 a 1 y con intenciones de ampliar el marcador.

El empate sobrevino cuando faltaban pocos minutos para culminar el juego, por lo que quedaron con lo que el técnico Matías Clavel calificó como de momento “amargo”, porque manifestó la intención permanente del equipo en jugar a la ofensiva y el intento de un tercer gol, que hubiera dejado las cosas mucho mas en claro con lo que pasó en la cancha.

” era un partido para ganarlo bien y teníamos todo para hacerlo – expresó Clavel – y por eso nos quedó ese sabor amargo pero el equipo está en forma y pensando que es mas que posible, por lo que vamos con todo porque el plantel demostró estar a la altura de la final”, poniendo de manifiesto la fe y la confianza que poseen para el partido de este domingo.

Ya habían opinado el presidente Leo Mata y también el ex presidente Tito Velázquez sobre el tema, donde el titular del club expresaba antes del encuentro que “Boxing viene de jugar muchas finales, hemos ganado y hemos perdido, pero demostramos que Río Gallegos existe y que está en condiciones de poder ir mas lejos, porque hay un equipo que lo puede hacer”.

Por su parte Velázquez hacia mención al fin de semana que sería inolvidable, “ …porque no es fácil y porque tenemos que superar muchos escalones como en 2014 -haciendo relación al ascenso para jugar el Argentino C – ..“o como en 2019 donde se jugó la final por el ascenso al Federal A con Nicanor Otamendi “.

El conocimiento de la terna arbitral con dos jueces de Bahía Blanca y dos de Coronel Dorrego podría inspirar cierta desconfianza en la cúpula albiverde, a sabiendas de que la experiencia de los años han puesto en duda la claridad de algunos jueces que vienen de esa región, pero habrá que esperar porque por ejemplo los árbitros del partido contra Newbery que se jugó en Río Gallegos fue arbitrado por jueces de Coronel Dorrego y Boxing superó la etapa, si bien fue por penales pero pudo pasar, lo que otorga cierta confianza pero habrá que esperar al partido.

El equipo

La conformación del plantel estuvo complicada en esta oportunidad, sencillamente porque muchos de los jugadores trabajan y tienen familia y se fueron hoy y volverán la próxima semana si es que el equipo queda afuera aunque la intención clara de ganar es amplia, lo que provocaría que deberían de jugar el fin de semana siguiente en campo neutral por el ascenso con el campeón de la región de Cuyo, lo que podría darse en Viedma o en Trelew, lo que obligaría a quedarse en la región norte de la Patagonia y alargar su estancia una semana mas.

Esto involucraría otra instancia complicada para el equipo, sumado a que no contaría con Julio Lezcano que esta sancionado por un partido por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, por lo que habrá que cubrir ese agujero en la defensa albiverde, y hasta adonde los jugadores pueden quedarse fuera de sus obligaciones naturales por mas de 10 días, lo que representa un problema anexo.

Que sentido tendría venir rápido una vez ganado el encuentro contra La Amistad, si hay que volver a viajar a los tres días posteriores hacia otro lugar de l norte patagónico, y este es uno de los puntos a tener en cuenta mas allá de los resultados, porque los cuyanos están en la misma situación, y deberán definir quien juega con los patagónicos, si los mendocinos de Fadep o los sanluiseños de Estudiantes, otra definición que cabe para el fin de semana.

Con este panorama el Atlético Boxing Club esta en viaje hacia el norte patagónico, a la espera de concretar un resultado favorable como esperamos todos, para luego “seguir sufriendo” una semana mas a la espera de otro duelo memorable, con un costo que el club afronta con el mejor carácter y que parece que muchas veces el bendito Consejo federal no tiene en cuenta, meditando sobre el tema dentro de la General Paz.

De todos modos los galleguenses y los santacruceños esperanzados con un resultado mas que favorable, miran con buenos ojos el esfuerzo y la “dulce espera” de este fin de semana que puede darle al fútbol de Santa Cruz el lugar que le corresponde por esfuerzo e historia, por dedicación y voluntad, y que los amigos Juan Ignacio Nebbietti como principal y sus asistentes Emiliano Bustos y Felipe Zonco junto al cuarto Kevin Bustos, hagan bien las cosas y soplen el pito con justicia.