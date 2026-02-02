Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA expresó su pesar tras conocerse el fallecimiento de Emanuel Leguizamón, de 24 años, cuarto árbitro de la delegación santarroseña, quien perdió la vida a raíz de un violento vuelco de la camioneta en la que se trasladaba una comitiva arbitral. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 3, en el norte de Santa Cruz, luego de que el grupo dirigiera el partido entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti.

Según indicó el organismo en un comunicado, ante esta dolorosa pérdida del joven árbitro, que aspiraba a dirigir un Mundial, en los encuentros de este lunes y martes de la LPF se llevará a cabo un minuto de silencio en su homenaje. “La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos”, expresó el escrito.

Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la #LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a… — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 2, 2026

Cabe recordar que la investigación determinó que la camioneta era conducida por el árbitro principal Cristian Rubiano. El hecho se registró a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, en un tramo cercano al Cañadón Minerales, cuando la delegación regresaba hacia la provincia de La Pampa y, por motivos que aún se analizan, el rodado dio varios tumbos.

El árbitro Cristian Rubiano.

Rubiano sufrió una fractura en una de sus piernas y otros traumatismos. Los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz presentaron heridas de distinta consideración, entre ellas cortes en la zona craneal y golpes producto del impacto, aunque permanecían lúcidos al momento del rescate. Todos fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde continúan internados bajo observación.

Según difundió El Diario de La Pampa, Rubiano cuenta con un antecedente judicial relevante. En 2018, el juez de control santarroseño Carlos Matías Chapalcaz lo condenó a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir por un caso de homicidio culposo. La causa se vinculó a la muerte de César Ricardo González, de 33 años, tras un siniestro vial ocurrido en Santa Rosa.

La Justicia dio por probado que “Rubiano circulaba a bordo de un Renault Megane por el carril central de la avenida Circunvalación Este, en sentido sur-norte, en Santa Rosa, y al llegar a la intersección con avenida Arturo Illia traspuso la misma con semáforo en luz verde a una velocidad aproximada de 66 kilómetros por hora, en estado de ebriedad (1,02 de alcohol en sangre), y embistió a César Ricardo González, quien se encontraba en proximidad de la encrucijada comenzando a trasponer la calzada, de este a oeste, en forma pedestre“.

Emanuel fue jugador de fútbol en Deportivo Penales e inició su camino en el arbitraje en el ámbito local en 2017. En 2022 se incorporó a la Asociación Pampeana de Árbitros de Fútbol (APAF), donde comenzó a desempeñarse bajo la conducción de Cristian Rubiano y la instrucción de Hugo Galván. Al año siguiente obtuvo el título de árbitro federal.

Entre 2023 y 2024 dirigió encuentros en la Liga Cultural, el Torneo Provincial y el Torneo Regional Amateur, y se consolidó como uno de los árbitros jóvenes con mayor proyección en el ámbito pampeano. Primero firmó un contrato provisorio para desempeñarse en el Torneo Federal Regional Amateur, bajo la observación de veedores de AFA, y tiempo después rubricó su vínculo como árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino.

Emanuel Leguizamón tenía 24 años y era árbitro profesional.

El año pasado fue designado en partidos clave, como la revancha entre All Boys de Santa Rosa y Campos de General Acha por el Torneo Oficial de la Liga Cultural, la semifinal del Regional de fútbol femenino entre Costa Brava y Villa Mitre y la final del Torneo Provincial entre Alvear FBC y All Boys de Santa Rosa.

El fin de semana pasado integró la cuaterna arbitral del encuentro entre Boxing Club y La Amistad. Leguizamón soñaba con seguir creciendo: “Sueño dirigir un Mundial”, había dicho meses atrás, y ese camino comenzó a tomar forma con su incorporación como árbitro profesional de AFA, hasta este fatídico desenlace que conmociona principalmente al fútbol patagónico.

