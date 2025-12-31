Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Atlético Boxing Club volvió a poner en valor su identidad formadora con un reconocimiento cargado de sentido y pertenencia. En el ingreso principal de la institución se renovó la cartelera institucional, que desde ahora luce la imagen de Matías Muñoz, futbolista surgido del semillero albiverde y protagonista de una trayectoria que combina talento, constancia y compromiso.

Matías Muñoz, mediocampista de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. FOTO: REDES SOCIALES.

Muñoz es parte de una generación que dejó huella en la historia reciente del club. Debutó en la Primera de Boxing con apenas 16 años y fue integrante del plantel que logró el histórico ascenso en 2014, un hito que marcó un antes y un después para la institución. Desde allí, su carrera fue creciendo paso a paso, sin atajos, con el respaldo de una formación sólida y una identidad futbolística construida desde las divisiones inferiores.

La imagen de Mati Muñoz en la cartelera albiverde, en el ingreso al club.

El 2025 representó un punto de inflexión en su recorrido profesional. Con la camiseta de Gimnasia de Mendoza, Matías se consagró campeón de la Primera Nacional y alcanzó el ansiado ascenso a la Primera División del fútbol argentino, consolidándose en el plano nacional y convirtiéndose en un orgullo no solo para su familia, sino también para todo el mundo boxinguista.

Con el riogalleguense Matías Muñoz como titular, Gimnasia de Mendoza ascendió a Primera.

Por compromisos deportivos, el futbolista no pudo estar presente en el acto, pero el reconocimiento fue recibido por sus padres, en una ceremonia encabezada por la comisión directiva del club, con el presidente Leo Mata junto a Tito Velásquez y Juanito Soto. En ese marco, se les entregó una camiseta institucional como símbolo de gratitud y orgullo, en representación de un jugador que sigue llevando los colores de Boxing más allá de las fronteras provinciales.

Desde la conducción del club remarcaron que este tipo de gestos no son casuales ni aislados. Forman parte de una política clara de poner en valor a los futbolistas surgidos de la casa, fortalecer el sentido de pertenencia y ofrecer ejemplos concretos a los chicos y chicas que hoy transitan las inferiores.

Leé más notas de La Opinión Austral