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En el partido correspondiente a la Fecha 5 del Torneo René “Peneca” Muñoz se enfrentaron en la cancha de Boca el local y el Atlético Boxing Club.

El equipo boquense venía de lograr su primera victoria en el campeonato frente a Bancruz por 1 a 0 mientras que el Boxing Club venía de quedar libre pero con la noticia que el Tribunal de Disciplina de la Liga Sur le había dado por ganado el partido que en su cancha había empatado con Bancruz 1 – 1.

Esta resolución tuvo efecto ya que el jugador Portillo del equipo bancario no podía jugar por una sanción previa e igualmente fue incluido en el once titular de Carlos Padín, técnico del azurro.

“La victoria nos da un impulso para trabajar bien en la semana”

Matías Clavel, técnico del Atlético Boxing Club, habló con La Opinión Austral una vez finalizado el encuentro.

Matías Clavel, técnico del Boxing Club. FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

“Fue un partido trabado. Creo que propusimos todo el partido ir a buscar el resultado. Veníamos de un par de empates y necesitábamos el triunfo para estar tranquilos en la semana” analizó.

Luego agregó que “la idea es siempre terminar lo más arriba posible” pero resaltó que lo importante viene después: “en los cruces es donde realmente hay que jugar los partidos y ganarlos”.

Por último, destacó el planteo de su equipo. “Me gustó mucho el desarrollo del partido, como se planteó y que muchos chicos del club están debutando y lo están haciendo de la mejor manera. Con eso me voy muy tranquilo”.

“Somos un equipo durísimo”

Por el lado de Boca, el técnico Eduardo “Mono” Martínez dialogó con La Opinión Austral una vez finalizado el encuentro y se mostró satisfecho con el carácter del equipo a pesar del resultado.

Eduardo “Mono” Martínez se mostró satisfecho con el carácter del equipo. FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

“Fue un partido duro como son todos. Esta vez la derrota cayó de nuestro lado pero en líneas generales tenemos buenas sensaciones. Hubo momentos de buen fútbol y el resultado lo trabajaremos en la semana para mejorarlo.”

En cuanto al funcionamiento del equipo, expresó que “cada vez estamos mejor, físicamente estamos mejor, siempre hay cosas positivas dentro de lo malo. Perder no nos gusta a nadie pero la sensación que nos llevamos es buena y suma para seguir trabajando.”

Para cerrar, dijo que el Boxing “se encontró con un golazo de afuera del área mérito del pateador que la clavó ahí abajo” y se lamentó por las dos chances que tuvieron para empatar, sobre todo un cabezazo que dio en el palo.

“Fue un partido difícil“

Kevin Hevia, goleador y figura del partido habló con La Opinión Austral después del partido.

Kevin Hevia pudo abrir el marcador con un potente remate de zurda. FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

“Fue un partido difícil. El gol vino de una jugada que se trabajó en la semana así que agradecido por esa oportunidad. La idea es que sea gol, no importa de dónde, sino que sea para sumarle al equipo”.