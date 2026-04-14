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Como muy ajustados aparecen los campeonatos de karting disputadas dos fechas del torneo, con nuevos ganadores y con nuevas figuras que seguramente estarán peleando lugares durante todo el año de acuerdo a lo visto hasta ahora.

En la categoría delos mas chicos con motores Luqstoff , el líder es Luis Haro que acumula 50 puntos, seguido de Bruno Castro con 38 y del jovencito Agustín Muñoz con 36, mientras que el cuarto es Farhan Nallar con 33.5 y luego Gregorio Gómez con 27 puntos y Bautista Haro con 26, mientras que la jovencita Guillermina Mirol acusa 24 unidades, por lo que todos están muy cerca unos de otros.

También acumulan puntos Bruno Sanchez y Baltasar Gómez ambos con 21, Gonzalo Farrera con 19, Ciro Tabares con 17, Valentino Gómez con 13 y cierra el chileno Agustín Salinas con 12 puntos, poniendo de manifiesto una lucha por los puntos muy notoria como no se ha dado en otras temporadas.

En el escalón siguiente de la Pre-Junior la figura de Valentino Pagnio el jovencito de Puerto Santa Cruz ha sido excluyente, ganando categóricamente las dos fechas, con un segundo y un primer lugar en las series y con 77.5 puntos a esta altura de los hechos, mientras que detrás aparece su mas inmediato perseguidor el local Teo Garay con 65.5, segundo en las dos fechas detrás de Pagnio y luego la figura del año pasado Brian Perales 53.5 pero detrás de éste último, aparece a muy poca distancia Kiara Carina con 52.5 ( a un solo punto).

Detrás se ubican los “Santinos” con Santino Grasso con 43, Santino Gómez con 41.5 y si había paridad ni que hablar del que sigue que es Cristobal Martínez que suma 41 (a 0.5 del de adelante), como para dar expectativa a la carrera siguiente, y luego Gino Muñoz con 35.5, Oliver Osses con 17, Thiago Tabares con 16.5 y cierra la jovencita de Puerto Santa Cruz Katia Suarez con 2 puntos.

Si la pre-junior tenía rivalidad, la Junior no escapa a esta modalidad con el líder que ganara el domingo Bautista Abbate con 69.5 seguido del de Puerto Santa Cruz Matías Rodríguez con 63 y Bautista Gómez con 49 en la tercera posición, mientras que detrás aparecen Teo Mayeste a un solo punto (48), y Lucas Suarez un poquito mas abajo (47) y Nazareno Cisterna con 44 como para ponerle sal a la cuestión.

Ezequiel Agüero es quien sigue con 35, delante de Agustín Paris con 30, Ignacio Bockelman con 25.5, Joaquín Suarez con 23, Carlos Diaz con 21 y cierra Javier Mansilla con 4 unidades y con mucha mala suerte para el de Gobernador Gregores, en una categoría en la que en cada presentación se aprecia mejores espectáculos y mas llamativas carreras.

Luego vienen los mayorcitos con la sorpresa de esta segunda fecha con la victoria del piloto de San Julián Nazareno Staller pero el líder es Facundo Huaiquil sumando 59 puntos pero con Sebastián Gómez con 57.5 y tercero el campeón Facundo Gareri con 57 y con el mismo puntaje ahora Nazareno Staller y luego Martín Ojeda con 53 y Emanuel “Ema” Sanchez con 50 y OMar Ojeda con 49, por lo que los primeros siete del torneo están encerrados en diez puntos.

Luego Martín Salafia suma 38.5, Matías Bravo 34, Francisco Ojeda 29, Ezequiel Bahamonde 25, Leonardo Paris con 24.5, Sebastián Pérez con 21.5, Héctor Antiñanco con 16, Norberto Bockelman con 11, Nicolás Ojeda con 10, la dupla Castro/Norambuena con 9 y cierra Nicolás Filastre con 5.5, también en una lucha que se presenta a priori mas que interesante por lo que resta por delante.

Finalmente la Master +40 también muestra lo suyo con el puntero que es Oscar Sarmartano con 76.5 seguido del sanjulianense Luis Haro con 71 y de Diego Levill con 62.5 pero éste con un soplo detrás que se llama Rodrigo Caballero que acumula 52 y Gastón Grasso que no se queda atrás y suma 47, Mariano Paz suma 46 y Sebastián Rodriguez acumula 43.5, muy apretados entre ellos.

Luego se ubican Emilio López con 38, Ariel Reineke con 33.5, Marcelo Bersanelli 30.5, Adrián Lujan con 26.5, y José Magallanes con 26, Martín González con 24.5, Gonzalo Silva con 23.5, Adrián Steffensen con 18 al igual que Anner Clark, y Gustavo Soules con 13 cierra el lote de los mayores, quienes también tienen un torneo mas que discutido en los primeros lugares, con diferencias muy pequeñas en cada puesto, por lo que suma a lo interesante del karting de este año, que viene con muchos comentarios y grandes carreras.