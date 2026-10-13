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La Primera A de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios continúa avanzando y cada jornada adquiere mayor importancia en la carrera por el título y la permanencia. Tras disputarse la fecha 13, Camioneros se sostiene en lo más alto de la tabla con 32 puntos, seguido por Güemes y Unión Santiago, ambos con 26 unidades, en un campeonato que reúne a 21 equipos y mantiene varios frentes abiertos.

El gran objetivo para los protagonistas será meterse entre los ocho primeros, que obtendrán su boleto al octogonal final. Al mismo tiempo, en la zona baja, la preocupación pasa por escapar de los últimos puestos: los dos equipos que terminen en el fondo descenderán directamente a la Primera B, mientras que el 18.º y el 19.º deberán disputar una promoción para intentar conservar la categoría.

La jornada tuvo varios encuentros de alto voltaje y marcadores abultados. Uno de los resultados más destacados fue la goleada de Güemes, que superó por 6-3 a Amistad y continúa firme en los puestos de vanguardia. Con 26 puntos, comparte el segundo escalón con Unión Santiago y mantiene sus aspiraciones de pelear por el campeonato.

También se lució Belgrano, que derrotó por 5-1 a Lamadrid y consiguió tres puntos importantes en su intento de mejorar su posición. Por su parte, Unión Santiago protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la fecha al vencer por 5-4 a Vial S.C.

Juventud Petrolera hizo valer su eficacia y superó por 3-0 a Car-Mar, mientras que Junín obtuvo el mismo resultado frente a Don Bosco. En otro de los encuentros de la jornada, Estrella del Este venció por 3-2 a Dorados F.C. y sumó una victoria en un tramo del torneo en el que cada unidad puede resultar determinante.

La fecha también registró tres empates: Alianza Sur igualó 0-0 con Cóndor, La Kuadra y Camioneros terminaron 2-2, y Halcones empató sin goles ante Atlético 23. En el restante compromiso, Palermo se impuso por 2-0 frente a Globito Decadente.

Pese al empate frente a La Kuadra, Camioneros conserva el liderazgo con 32 puntos en 13 partidos disputados. Su campaña, con diez victorias, dos empates y una derrota, lo mantiene como el equipo de referencia de la categoría. Además, cuenta con una diferencia de gol de +24, producto de 35 tantos convertidos y apenas 11 recibidos.

Detrás aparecen Güemes y Unión Santiago, con 26 puntos cada uno, aunque ambos tienen 12 encuentros jugados. Olimpia, con 25 unidades, ocupa la cuarta posición y también se mantiene en una ubicación expectante. Los Halcones y Cóndor suman 23 puntos, mientras que Junín y Deportivo Palermo completan, por el momento, la zona de clasificación al octogonal, con 22 unidades cada uno.

Sin embargo, la pelea todavía está abierta. Don Bosco, noveno con 19 puntos, es el primer equipo fuera de los puestos de clasificación y buscará descontar la diferencia para meterse entre los ocho mejores. Dorados, con 18, también se mantiene al acecho y conserva posibilidades de acercarse a la zona de privilegio.

En la parte baja de la tabla, la situación es cada vez más delicada. Belgrano, pese a su contundente triunfo ante Lamadrid, suma 11 puntos y ocupa el puesto 17. Por encima se encuentran Lamadrid y Alianza Sur, ambos con nueve unidades, mientras que Globito Decadente acumula seis puntos.

El panorama más comprometido es el de Amistad, que apenas consiguió una unidad en 12 partidos y se encuentra último, con una diferencia de gol de -37. La derrota por 6-3 ante Güemes volvió a evidenciar las dificultades del equipo para sumar en el campeonato.

De acuerdo con el sistema de competencia, los dos últimos de la tabla perderán la categoría, mientras que los equipos que finalicen en los puestos 18.º y 19.º deberán afrontar una promoción. En la clasificación actual, Globito Decadente y Amistad ocupan los dos últimos lugares, mientras que Lamadrid y Alianza Sur se encuentran en zona de promoción.

No obstante, la cantidad de partidos disputados obliga a seguir de cerca cada movimiento de la tabla, ya que algunos equipos tienen encuentros pendientes respecto de otros. Esa diferencia puede modificar el panorama en las próximas jornadas y resultar determinante tanto en la clasificación al octogonal como en la lucha por mantener la categoría.

Con la fecha 13 ya disputada, la Primera A del fútbol de los barrios presenta una competencia intensa en ambos extremos de la tabla. Camioneros buscará sostener su liderazgo, mientras que Güemes, Unión Santiago y Olimpia intentarán mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Más atrás, la lucha por ingresar al octogonal promete sumar nuevos protagonistas.

La Kuadra, que se ubica en la 14° posición, mostró una bandera en memoria de Sergio Valdez. FOTO: Periodismoindependienterg

En el otro extremo, los equipos comprometidos con el descenso afrontarán cada partido como una final anticipada. Con la clasificación al octogonal como premio para los ocho mejores y la permanencia en juego para los que luchan en el fondo, el campeonato entra en una etapa en la que cada punto puede marcar la diferencia.