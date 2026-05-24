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“Fue intuición. A algunos ya los conocía, pero fue intuición, los adiviné”, expresó el guardameta Lucas Kingma, que contuvo dos penales para darle el pase a semis a Bancruz.

Sobre el desarrollo del partido, dijo “se nos complicó por la roja que nos sacaron, pero son situaciones que pasan en el partido y hay que saber afrontarlas”.

El autor del segundo, Maxi “Pipi” Díaz, también habló con el móvil de La Opinión Austral.

“Creo que en el segundo gol fue viveza. Teníamos uno menos y había que aprovechar esa jugada de pelota parada. Gracias a Dios salió todo bien. Después nos hicieron el segundo gol ellos y los penales son una lotería” expresó,

Además, agregó que “entramos dormidos los primeros quince minutos, pero pudimos retomar así que contento porque pasamos a semifinales”.

Carlos Padín: “Es lo que vinimos a buscar”

El técnico del bancario se mostró muy molesto con el árbitro Carlos Ramírez por una jugada que según su visión fue un penal claro sobre el jugador Matías Portillo.

“La última jugada contra Portillo es penal. Hay que cobrarlo. Uno no se puede sacar el partido de encima. Carlos (NdR: el árbitro, Carlos Ramírez) fue parejo para los dos, pero es cuestión de carácter. Te estás jugando el semestre en un partido y se vio clarito el penal, se escuchó el ruido”.

Sobre el trámite del encuentro, dijo que “arrancaron mejor ellos, nosotros entramos dormidos, nos embocaron y después encontramos el gol sin merecerlo. No habíamos llegado mucho pero después del gol nos acomodamos y creo que a partir de ahí el partido fue todo nuestro”.

Por último, se lamentó por el gol recibido en el final: “Medrano va muy bien de arriba, nos habían sacado a Nacho Montes y estábamos con diez hace varios minutos… Pero hay que saber sufrir, los equipos que quieren ser protagonistas, que quieren salir campeones, que quieren jugar el último partido, tienen que saber sufrir”.

Ignacio Montes, capitán: “Vamos a tratar de pelear todo”

El capitán del equipo, que se fue expulsado por doble amonestación, habló con La Opinión Austral y dijo que “tratamos de jugar rápido, de saltear líneas, pero al tener tres centrales altos se nos complicaba. Igual pudimos manejarlo bien así que más que nada contento por mis compañeros y todo el esfuerzo que hicieron para pasar a la semifinal”.

Sobre su expulsión, comentó que “cada chiquitita que te cobran te van metiendo y la adrenalina que uno lleva más en esos minutos… por ahí la primera no fue tanto y capaz que la segunda era más amarilla que la primera pero bueno cosas del partido y se dio así”.

Sobre los objetivos que tienen por delante, el capitán bancario sostuvo que seguirán “laburando como siempre durante toda la semana, sin descuidar lo que es el torneo. Vamos a tratar de pelear todo”.