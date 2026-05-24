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Hispano salió desde el principio con la actitud de ganar el partido en cada duelo y no darles respiro a los atacantes de Bancruz. Y le funcionó bien el plan al equipo de Mariano Palermo en los primeros minutos, ya que Bancruz no lograba encontrar pases con claridad y sufría ante cada ataque “Celeste”. Así llegó el primero gol de Hispano, con un desborde por derecha y un centro rasante que encontró al número 10 Adrián Chiofálo entrando por el segundo palo y tirándose al piso para empujar la pelota a la red.

Después del gol, Bancruz intentó jugar más arriba buscando el gol del empate, pero Hispano seguía molestando en cada sector de la cancha para que los “Bancarios” no tuvieran tiempo de pensar.

Hasta que una pelota que no parecía llevar demasiado peligro al área del 1 “Celeste” Facundo Escobar encontró la cabeza del delantero Matías Portillo para poner el 1 a 1. El empate aumentó la tensión del partido, pero sin que ningún equipo pudiera adueñarse de la pelota.

El segundo tiempo comenzó con imprecisiones de ambos lados y con varios jugadores al límite debido a las tarjetas amarillas que había sacado el árbitro Carlos Ramírez. Uno de ellos era el capitán de Bancruz, Ignacio Montes, que luego de una falta de atrás al atacante de Hispano vio la roja por segunda amonestación, dejando al equipo con uno menos para los momentos finales.

Como Montes, el otro que se fue expulsado fue el técnico de Mariano Palermo, luego de varios reclamos al árbitro del partido.

Cuando parecía que el partido se iba a los penales con el 1-1, apareció una avivada de los jugadores de Bancruz. En un tiro libre desde mitad de cancha, el número 2 bancario Mauro Fuentealba sacó rápido para su número 10 Maxi Díaz mientras el jugador de Hispano pedía distancia y el 10 se fue solo por la línea, entró al área y sacó un potente remate al primer palo que se desvío en la cabeza de un defensor celeste, dejando sin reacción al arquero Diego Zalazar.

Con el 2-1, Bancruz ya empezaba a festejar el pase a semifinales. Hasta que un tiro de esquina ejecutado con precisión por el 8 Celeste Enzo Sandez encontró la cabeza del defensor Gonzalo Medrano para poner el 2-2 definitivo.

No quedaba mucho más para jugar, por lo que toda la acción se trasladó a los doce pasos. Allí, Bancruz fue más eficaz que Hispano y ganó 4 a 3 gracias a que su arquero les atajó los disparos a los jugadores Sandez y Aranda.

De esta forma, Bancruz se suma a Boxing y Unión Petroleros Privados como semifinalista del Torneo de Primera División, a la espera de lo que pase entre Boca y Escorpión que se miden desde las 20 horas en la cancha del Boxing Club.

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