El pasado mes de noviembre, el peleador riogalleguense Héctor “La Araña” Almonacid volvió a escribir una página histórica para las artes marciales mixtas argentinas. En Buenos Aires, durante la edición FFC 99, el representante de La Paradoja Team se consagró campeón latinoamericano interino de peso pluma tras derrotar en el tercer round al experimentado “Patrón” Escobar.

Con apenas 23 años, Héctor Almonacid consolida su lugar entre los mejores peleadores de la región y se posiciona cada vez más cerca del salto definitivo hacia los grandes escenarios internacionales. Su título en FFC 99 no solo confirma su presente, sino que proyecta un futuro donde la Patagonia vuelve a sonar fuerte en el mundo de las MMA.

Héctor “La Araña” Almonacid gritó campeón en Buenos Aires.

Este miércoles, quien lo recibió en Casa de Gobierno fue el gobernador Claudio Vidal. “Hoy conocí al campeón aulatinoamericano de FFC, Héctor ‘La Araña’ Almonacid. Me llena de orgullo saber que nos criamos en el mismo barrio, acá en Río Gallegos, verte dejarlo todo para salir adelante y saber que tu mayor motivación es tu madre”, sostuvo.

El mandatario dejó un mensaje en redes sociales: “Siempre lo digo: doy gracias a Dios y valoro profundamente el esfuerzo de mi madre, porque todo lo que dio por mis hermanos y por mí es simplemente impagable. Y como te dije hoy, nunca lo olvides: mantené siempre los pies sobre la tierra y la humildad, que así vas a llegar muy, muy lejos. En lo que te podamos ayudar desde el Gobierno, vamos a estar. Gracias por tu visita, campeón”, cerró Vidal.

El festejo en la cancha de Nueva Chicago.

Cabe recordar que tras la pelea que le dio el título, Almonacid había dicho: “Sacrifiqué un montón de cosas por esto, dejé muchas cosas de lado y tener el cinturón hoy me pone muy contento”. También dejó en claro que su objetivo es mucho más grande: “Se vienen cosas más grandes, estoy camino a la UFC. Sigo finalizando gente, tengo ocho finalizaciones, diez victorias. Es mi momento”.

Con la bandera de Río Gallegos siempre presente, cerró su mensaje con gratitud y promesa: “Muchísimas gracias a todos. Se vienen más capítulos de la Araña. Sigan sintonizando nomás”.

Clases en CePARD

Durante el mes de enero, el CePARD será escenario de clases gratuitas de artes marciales mixtas (MMA) a cargo de Héctor “La Araña” Almonacid. La iniciativa está dirigida a partir de los 13 años, sin necesidad de inscripción previa. Las clases se dictarán dos veces por semana, los martes y jueves, en horario nocturno, en las instalaciones del CePARD, ubicadas sobre la calle El Chaltén.

Fue el Almonacid quien invitó directamente a la comunidad a sumarse a la propuesta. “Quiero invitarlos a la inauguración de las clases de MMA en el gimnasio CePARD. Las clases van a ser libres y gratuitas para todo el público a partir de los 13 años”, expresó el luchador, que reside en Río Gallegos y viene representando a la provincia en competencias de nivel internacional.

“Si antes no tenían la oportunidad de entrenar MMA, ahora lo van a poder hacer de la mano de un campeón latinoamericano”, y agradeció especialmente a la Secretaría de Deportes de Santa Cruz por acompañar e impulsar la iniciativa.