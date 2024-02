Colón debuta mañana en la Primera Nacional ante Defensores Unidos de Zárate

Colón de Santa Fe debutará en la Primera Nacional como local de Defensores Unidos de Zárate, en tanto que Chacarita recibirá a Deportivo Maipú, Ferro Carril Oeste visitará a Estudiantes (BA) y Quilmes-Temperley jugarán el interzonal, en los cuatro de los partidos que darán continuidad este sábado a la primera fecha del torneo que lleva por nombre "Carlos Timoteo Griguol" en recuerdo al entrenador fallecido en 2021.

El cronograma de partidos es el siguiente;

+Sábado:

A las 17:

-Chacarita-Deportivo Maipú (TyC Sports)

-All Boys-Tristán Suárez

-Deportivo Morón-Bown de Adrogué

-Talleres-San Miguel

A las 17.30:

-Estudiantes (BA)-Ferro

A las 19.10;

-Quilmes-Temperley (TyC Sports)

-Nueva Chicago-Almagro (DSports)

A las 20:

-San Martín de Tucumán-Gimnasia de Jujuy

-Aldosivi-Rafaela

A las 21.10:

-Colón-Defensores Unidos (TyC Sports).

+ Domingo:

A las 17:

-Arsenal-Güemes de Santiago del Estero,

-Brown de Puerto Madryn-Racing de Córdoba,

-Gimnasia y Tiro de Salta-Chaco For Ever

-Almirante Brown-Atlanta (TyC Sports)

– A las 19:

San Martín de San Juan-Alvarado

A las 19.30:

-Gimnasia de Mendoza-Defensores de Belgrano

A las 20:

– Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Madryn . (Télam)