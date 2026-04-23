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“Nos llena de orgullo poder realizar este evento a nivel patagónico. Es algo buenísimo para nosotros y un desafío tremendo que pudimos realizarlo perfectamente. Estamos a la altura de este tipo de eventos” expresó el profesor Fermín Ocampo, quien tuvo la responsabilidad de ser el jefe de los aperturistas en la competencia.

Prof. Fermín Ocampo. FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

Vale resaltar que la provincia de Santa Cruz tiene participación en las finales de la rama masculina con los escaladores Tobías Lipschitz y Felipe Barbero, mientras que en la rama femenina la provincia está representada en esta instancia por Santina Agriello y Almendra Castrillo.

El entrenador a cargo de la delegación de Río Negro Ezequiel Torcianti y el escalador Ignacio “Nano” Catalano también conversaron en vivo con el móvil de LOA.

El entrenador de Río Negro Ezequiel Torcianti. FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

Sobre cómo se vive esta jornada de finales, Torcianti manifestó que “a pura emoción, fueron unas finales muy buenas, veníamos con muchas expectativas y logramos un buen resultado así que muy contentos”.

Por el lado de “Nano”, dijo que “estos son mis últimos juegos y estuvieron muy buenos, me llevo un lindo recuerdo”, y contó además que vive en Bariloche, donde hay muchos muros similares a los del Club Andino y entrena con los profesores Julián Fermann y Joaquín Villacide.

El entrenador de Río Negro también agradeció a la organización. “Nos trataron de diez, al igual que el año pasado, así que súper agradecidos con la provincia y con la gente de Río Gallegos”.

Ignacio Catalano escalador de Río Negro. FOTOS NICOLAS WOZNIAK/LA OPINION AUSTRAL

Por último, el escalador Ignacio Catalano destacó el nivel de todas las provincias y anticipó que se viene el Torneo Nacional Juvenil de la disciplina, el cual tendrá lugar en Esquel el primer fin de semana de mayo. “Ahí también lo vamos a dar todo” concluyó.