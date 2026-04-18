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La Opinión Austral estuvo presente en el torneo homenaje al ex jugador y campeón provincial René Humberto Flores, quien falleció durante la pandemia del Covid-19.

“Decidí hacerlo acá en Río Gallegos porque en Río Turbio ya prácticamente no jugamos”, comentó Daniel Tolosa, sponsor principal e impulsor del torneo. En esa línea agradeció el apoyo de los jugadores del ADAR y destacó la presencia, entre otros, del Maestro FIDE Sergio Macagno y del reconocido jugador Matías Campeón, junto a otros destacados jugadores.

Daniel Tolosa, impulsor del torneo. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Tolosa recordó que René Flores fue el último campeón de la provincia en el año 2009, ya que después no se volvió a realizar un torneo de esas características. También mencionó que René era un amante del ajedrez rápido, y que a eso se debió la modalidad de juego del certamen.

Otro de los jugadores que habló con LOA fue el profesor Mihael Harasic, quien resaltó la cantidad de chicos jóvenes jugando y recordó sus duelos con René y los jugadores de Río Turbio.

El profesor Mihael Harasic fue parte del certámen. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“René me ganó la última vez que jugamos en 1986 en el Círculo de la Fuerza Aérea. El era uno de los mejores y yo era chico. En ese momento en la cuenca tenían muchos jugadores. Hoy es Gallegos” indicó.

Sobre la actualidad del deporte en la provincia, Harasic sostuvo que “somos una potencia a nivel de Argentina” y que “estamos entre las diez provincias más fuertes”. Esto se debe, según comentó Harasic, a que tuvimos una gran escuela “con lo que fue la Copa del Mundo realizada acá en Río Gallegos en el año 1986, ahí quedó una semilla”.

José Báez colaboró con la organización y participó del torneo. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

José Báez fue otro de los organizadores e impulsores del torneo que se mostró satisfecho con la convocatoria.

“La verdad que ver toda esta gente que hacía mucho no veía me ha asombrado. Este acompañamiento y entusiasmo de los chicos que se inscribieron es fantástico” expresó.

Al mismo tiempo, se ilusionó con la posibilidad de retomar la organización de torneos que abarquen a los jugadores de toda la provincia. “Son tiempos complicados porque no hay una federación que integre a todas las localidades, pero cuando eso se logre podremos hablar de un nuevo torneo provincial”.

Sergio Macagno fue uno de los animadores de las partidas. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por último, el jugador Sergio Macagno que ostenta el título de Maestro FIDE, también conversó con La Opinión Austral.

“Que podamos estar todos celebrando la memoria de un gran amigo como fue René es como un reencuentro en el tiempo. René fue uno de los mejores jugadores de Santa Cruz. Fue parte de una época de oro del ajedrez en la cuenca carbonífera”.

Al cierre de esta edición se seguían disputando las partidas finales para conocer al vencedor del torneo homenaje.

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