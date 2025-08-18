Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, entre el 28 de septiembre y 5 de octubre, más de 8.000 niños, niñas y adolescentes participarán de los Juegos Evita Nacionales Juveniles y de Deporte Adaptado en Mar del Plata.

Tras la realización de las instancias locales y provinciales, el Gobierno de la provincia de Santa Cruz confirmó la participación en la etapa nacional en la que se competirá en 36 deportes, 29 convencionales y 7 adaptados.

“No podíamos privar a nuestros jóvenes deportistas ni a nuestros adultos mayores de esta experiencia única. Los Juegos Evita son integración, igualdad de oportunidades y un orgullo para quienes representan a Santa Cruz en el país”, señaló el gobernador Claudio Vidal ante la baja de algunas provincias como Buenos Aires o La Rioja que no serán parte del certamen.

En Salta, los adultos mayores participarán en newcom, ajedrez, sapo, tejo, pádel y tenis de mesa, entre otras disciplinas.

Santa Cruz también dirá presente, del 1 al 5 de septiembre, de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores en Salta, evento que reúne a participantes a partir de 60 años de edad en las disciplinas de newcom, ajedrez, sapo, tejo, pádel, orientación, truco, circuito de habilidades motrices (CHM) y tenis de mesa.

“El gobernador toma la decisión de decir presente como provincia en los Juegos Evita, para nosotros es muy importante. Veníamos trabajando con el gobernador y con la ministra en la participación en los juegos. Nos enorgullece como provincia estar presentes, sabiendo que falta muy poco sobre todo para lo que son los Juegos Nacionales de Adulto Mayor en Salta”, manifestó el secretario de Deportes, Ezequiel Artieda, a La Opinión Austral.

“A fines de septiembre y principios de octubre son los Juegos Nacionales Evita en la ciudad de Mar del Plata, donde se van a albergar 360 santacruceños y santacruceñas y en la ciudad de Salta, vamos a ir con una delegación de 60 adultos mayores”, precisó.

Clasificaciones

Sobre las instancias previas a los Juegos Nacionales, Artieda recordó que “hay etapas previas, una etapa local que corre por cuenta de cada uno de los municipios y posteriormente, la instancia provincial, los Juegos Santacruceños, que estamos llevando adelante y son clasificatorios a los Juegos Nacionales Evita”.

“Estamos en tratativas con los fondos nacionales que todavía no hemos recibido”. EZEQUIEL ARTIEDA, SECRETARIO DE DEPORTES

“Los Juegos Santacruceños se desarrollan en diferentes localidades de acuerdo a una planificación previa con cada una de las autoridades de los municipios y respecto a eso, poner en valor el trabajo que se viene realizando todo el equipo de la Secretaría de Deportes porque hay que coordinar muchísimas cuestiones para que a cada uno de los deportistas de Santa Cruz no les falte nada en ese evento provincial. Quienes salen campeones de ese evento, nos representan en los Juegos Nacionales Evita”, completó.

Respecto a lo que implica la decisión de participar, explicó que “más allá del trámite administrativo, sabemos que desde Nación, para esta instancia nacional, siempre se trabaja sobre un 45-50% de lo que a la provincia de Santa Cruz les saldría estar en esos Juegos. Lo que es alojamiento, traslado, alimentación e indumentaria es una inversión de 670 millones, estamos en tratativas con los fondos nacionales que todavía no hemos recibido, por eso el gobernador tomó la decisión de que, más allá del trámite administrativo, la provincia diga presente en la instancia nacional”.

Artieda destacó: “Siempre pongo en valor lo que generan los juegos en los santacruceños y santacruceñas, más allá de lo deportivo para mucho de los habitantes es la primera vez que salen de su provincia, que conocen el mar en el caso de la ciudad de Mar del Plata”.

“Los deportes, además de competencia, son inclusión, formación en valores y eso le permite a cada uno y cada una de los santacruceños y santacruceñas vivir una experiencia única, para muchos es la única vez de salir de la provincia gracias al deporte y es a través de este programa tan importante. Siempre miramos un poco más allá de lo deportivo y es el impacto que tienen estos juegos sobre las personas”.

Para finalizar, recalcó “el compromiso del gobierno a través del gobernador Claudio Vidal y de la ministra de Desarrollo, que tienen en agenda el deporte como política pública esencial. Estamos trabajando continuamente para poder llegar a cada rincón de nuestra provincia”.