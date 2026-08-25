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Río Gallegos es esta semana el punto de encuentro de la preselección de Santa Cruz de fútbol femenino, que desarrolla una concentración de tres jornadas con el objetivo de avanzar en la conformación del equipo que representará a la provincia en los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía.

La actividad comenzó con la primera práctica en la cancha del Club Hispano Americano, institución que durante lunes, martes y miércoles será sede de los entrenamientos y evaluaciones de las futbolistas convocadas. El proceso constituye una instancia fundamental para el cuerpo técnico, que busca observar el rendimiento de cada jugadora y definir el plantel definitivo.

La convocatoria reúne a representantes de distintas localidades santacruceñas. Desde Caleta Olivia fueron citadas Lucía Celina Roldán, Nina Chippetta, Rosario Yazmín Urriaga Quintero, Nahiara Paredes, Ailen Damaris Ríos Campos y Priscila Nicole Manrique Márquez.

También forman parte de la concentración Danisa Virginia Runín Rogel y Mayte Macarena Giménez Vidal, de Comandante Luis Piedra Buena; Brianna Noemí Melo Casarosa, de El Calafate; Verónica Violet Bogado, de El Chaltén; y Sheila Aylen Martínez Gutiérrez, de Las Heras.

Pico Truncado aporta a Luisana Herrera, Brenda Ávalos, Celeste Alderete y Emilia Sánchez, mientras que Puerto Deseado está representado por Lola Valentina Nauto Méndez, Ali Pia Maitena Alvarenga, Matías Luhana Nicole Vargas y Karen Macarena Matías.

La lista también incluye a Rodrigo Brianna Stephania Moyano, de Puerto Santa Cruz; Bianca Bustos y Sofía Rutherford Palacios, de Puerto San Julián; Bianca Fiorella Gómez, de Río Turbio; y Milena Fiorella Catelican, de 28 de Noviembre.

En tanto, Río Gallegos cuenta con una importante presencia dentro de la convocatoria, con Thiara Oporto, Luana Ricon, Valentina Panichine, More Cárcamo, Kiara Hernández, Sheila Calvo, Mia Correa, Alma Ríos, Mia Berrini, Tatiana Faguaga, Nicol Mancho, Agostina Benítez, Jenifer Cubilla, Eluney Sotelo y Sasha Vazquez.

Al frente del proceso se encuentra el director técnico Enzo Capovilla, acompañado por Fernando Granatelli como ayudante de campo y Marisol Rodriguez como preparadora física. El cuerpo técnico tendrá durante estos días la tarea de evaluar distintos aspectos individuales y colectivos para avanzar en la definición del seleccionado provincial.

Con cada entrenamiento, la preselección santacruceña continúa dando pasos en su preparación. La concentración en Río Gallegos será una etapa decisiva para determinar quiénes integrarán finalmente el equipo que tendrá la responsabilidad de representar a Santa Cruz en los Juegos Binacionales de la Araucanía.

La expectativa está puesta ahora en el trabajo de estas jornadas y en la definición del plantel, con el objetivo de llegar a la competencia regional con un equipo consolidado y preparado para afrontar el desafío.