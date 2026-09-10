Copa Libertadores: Estudiantes buscará frenar a Corinthians

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Equipos de Argentina y Brasil se enfrentarán en los cuartos de final de la competencia de clubes más prestigiosa de Sudamérica. En este análisis de 1xBet, repasamos lo que hay que saber antes del partido de ida en La Plata.

Expectativas

A esta altura del torneo, solo quedan los mejores y el resultado de los partidos puede decidirse por el más mínimo detalle. Los dos conjuntos saben aprovechar al máximo hasta la menor oportunidad. No parece probable que veamos un partido con muchos goles, a menos que un gol tempranero altere el planteo de alguno de los dos. El temor de equivocarse y la conciencia de la importancia del encuentro son factores que podrían contribuir a un marcador ajustado y a un duelo cargado de tensión hasta los minutos finales.

Lo que mostró Estudiantes hasta ahora

Los Pincharratas podrían haberse quedado afuera de los cuartos de final de no haber marcado en el minuto 91 de su último partido de la fase de grupos ante Independiente Medellín. Para terminar segundo en el grupo, el conjunto argentino necesitaba sí o sí una victoria, y Mikel Amondarain apareció en el momento justo. Estudiantes también se destacó en defensa: recibió apenas 5 goles en 6 partidos, aunque tampoco convirtió demasiado, con solo 6 tantos.

Después de superar una situación tan complicada, el equipo de Alexander Medina demostró otra vez su capacidad de reacción en los octavos de final. Como local, Estudiantes dejó escapar la victoria ante Universidad Católica de Chile, pero en la revancha marcó justo antes del entretiempo y, en la segunda mitad, terminó sellando un 3-0. Triunfos como este sirven para reforzar la confianza. Los Pincharratas demostraron que pueden soportar la presión y mantener la calma en los momentos decisivos.

El rendimiento de Corinthians

La temporada pasada, el conjunto brasileño quedó eliminado en la tercera fase previa de la Copa Libertadores tras perder ante Barcelona de Ecuador. Después de aquel fracaso, hacer una buena campaña en 2026 se convirtió en una cuestión de principios. Hasta ahora, Corinthians viene cumpliendo y es considerado uno de los favoritos del torneo.

En la fase de grupos, el Timão aseguró su clasificación a los octavos de final ya en la cuarta fecha y, después de la quinta, también se garantizó el primer puesto. Curiosamente, el máximo goleador del equipo en esa instancia no fue ninguno de los delanteros brasileños ni de sus figuras extranjeras, como Memphis Depay y Jesse Lingard, sino el defensor central Gustavo Henrique, autor de 3 goles.

En los octavos de final, Corinthians tuvo que trabajar duro ante Rosario Central: la serie se definió por un solo gol, el del joven mediocampista Breno Bidon.

Duelo táctico

En el arranque del partido, probablemente ambos equipos esperen que sea el rival el que cometa el primer error. La mentalidad de los dos conjuntos será fundamental y, en ese aspecto, Corinthians podría contar con una ligera ventaja gracias a la experiencia de sus jugadores. Incluso si algunas de las grandes figuras se quedan en el banco, jugadores como Gabriel Paulista o André Carrillo pueden aportar su experiencia al equipo. En el cruce ante Rosario Central, el Timão no bajó los brazos pese a quedarse con diez jugadores y logró marcar después de la expulsión de Raniele.

Por su parte, el apoyo de la gente seguramente será un impulso para Estudiantes, mientras que en el fondo las esperanzas estarán puestas en que la experiencia de Fernando Muslera y los defensores permita contener los contraataques del conjunto visitante. Juan Sebastián Verón, presidente del club, seguramente también intentará motivar a los jugadores con historias de su propia trayectoria. Con Verón como integrante del plantel, Los Pincharratas conquistaron en 2009 su cuarta Copa Libertadores, que hasta el momento sigue siendo la última.

En la actual generación de Estudiantes aún no hay figuras del calibre de Verón. Pero ¿dónde podrían surgir, si no es en partidos como este?

1xBet ofrece las siguientes cuotas para el partido:

Victoria de Estudiantes: 2.29

Empate: 3.045

Victoria de Corinthians: 3.46

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